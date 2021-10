"Barcelona perdió a Messi y a Suárez en dos años; necesitan un delantero top para marcar diferencia"

Albert Ferrer, quien fuera jugador del Barcelona entre 1990 y 1998, se pronunció en las últimas horas sobre lo que debería hacer el conjunto 'azulgrana', tras la salida de Luis Suárez y Lionel Messi, dos de los jugadores más influyentes en el club en los últimos años.

Según se mostró el exdefensor, al conjunto dirigido por el neerlandés Ronald Koeman le hace falta un delantero top, pero también es consciente que los culés deben fijarse en un jugador que vaya de la mano con la filosofía del Barcelona.

Y allí fue donde entraron en escena las estrellas mundiales Kylian Mbappé, del PSG, y Erling Haaland, del Borussia Dortmund. Para Ferrer estos dos astros no estarían cómodos en el club catalán, declaraciones que sorprendieron, pues ambos jugadores son los llamados a sustituir la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Creo que el Barcelona puede luchar por títulos incluso ahora, pero pienso que necesitan un delantero para marcar la diferencia. Si miras a los grandes clubes, la mayoría de ellos tienen a un delantero top que marca 20 goles cada temporada y eso es algo que el Barça echa de menos. Veremos cómo va Memphis, pero no es un '9' de verdad. No olvidemos que el Barça perdió a Messi y a Suárez en dos años", expresó de entrada Ferrer, en charla con 'The Mirror'.

"Pero deben considerar la manera en que juegan. Siempre tienen sobre el 70% de la posesión, y eso significa que el rival espera atrás y no deja espacios. No digo que Mbappé y Haaland no encajarían, pero quizá no jugasen un fútbol con el que se sintieran cómodos. Necesitan un delantero, pero hay que prestar atención al tipo de delantero que hace falta, considerando las circunstancias y la filosofía del club", agregó el español.

