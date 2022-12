Bayern de Múnich quiere seguir con la hegemonía en la Bundesliga

El equipo de James Rodríguez iniciará este viernes la defensa del título en la liga alemana cuando reciba al Bayer Leverkusen. Por otra parte, su principal oponente el Borussia Dortmund, visitará al Wolfsburg el próximo sábado.

¿Quién podrá frenar al Bayern de Múnich? Con cinco títulos consecutivos, récord histórico en la Bundesliga, el gigante ‘bávaro’ cuenta con todo a favor para reeditar un campeonato en el que no se vislumbra ningún otro equipo que pueda cuestionar su jerarquía.

Hegemónico Bayern

Consultados esta semana, 14 de los 18 entrenadores de la Bundesliga pronostican un nuevo título del Bayern. De los otros cuatro, tres rechazaron pronunciarse, y sólo uno, el técnico del Bayer Leverkusen Heiko Herrlich, confía en la victoria del Borussia Dortmund.

Peter Stoeger, entrenador del Colonia, muestra una mezcla de optimismo e ironía al respecto: "Si Usain Bolt puede perder los 100 metros, entonces puede que otro equipo pueda ser campeón de Alemania", sonríe, aludiendo a la reciente derrota de la estrella jamaicana del atletismo en los Mundiales de Londres.

El conjunto del italiano Carlo Ancelotti, confeccionado para ganar la Liga de Campeones, se ha reforzado con los jóvenes internacionales alemanes Niklas Süle (defensor central) y Sebastian Rudy (centrocampista), más el francés Corentin Tolisso (delantero), así como con el colombiano ex del Real Madrid James Rodríguez.

Sin embargo, la pretemporada realizada por los ‘bávaros’ no invita al optimismo, con cinco derrotas en seis partidos. Con varios jugadores lesionados, los pupilos de Ancelotti abrirán el fuego el viernes en casa ante el Bayer Leverkusen.

El año pasado, en su primer partido, el Bayern arrasó 6-0 al Werder Bremen.

Los aspirantes

El RB Leipzig, único equipo que inquietó al Bayern la temporada pasada, ¿podrá mantener el ritmo la temporada de su primera experiencia en la Liga de Campeones?

La plantilla es más amplia, pero se mantiene la filosofía; ninguna estrella y sólo jugadores en el amanecer de su carrera, como el delantero francés Jean-Kevin Augustin, procedente del Paris SG.

Aunque la referencia del equipo de la extinta Alemania Oriental podría ser Timo Werner, máximo goleador alemán del campeonato la temporada pasada, campeón a sus 20 años de la Copa de las Confederaciones con la Mannschaft.

Aunque el Borussia Dortmund sigue siendo el rival más sólido del Bayern. En principio el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang no será traspasado. No se puede decir lo mismo de Ousmane Dembélé, el otro delantero estrella. El francés quiere recalar en el Barça, pero el Borussia Dortmund no quiere permitirlo por menos de 150 millones de euros.

Con el holandés Peter Bosz como nuevo entrenador, el Borussia deberá cerrar su plantel lo antes posible para encontrar la estabilidad.

Los otros grandes del fútbol alemán, el Werder Bremen, el Schalke o el Bayer Leverkusen no se hacen ilusiones con algo más allá de una clasificación para la Champions.

Caras nuevas

La Bundesliga se rejuvenece con la llegada de varios jóvenes y prometedores jugadores europeos.

Además de Tolisso (23 años), el central español Jorge Meré es una de las atracciones en el inicio de temporada. El exjugador del Sporting de Gijón refuerza al Colonia, que perdió en cambio a su goleador galo Anthony Modeste, rumbo al fútbol chino, pero contrató al atacante colombiano Jhon Córdoba.

El Leipzig se hizo con los servicios del centrocampista portugués Bruma (22 años), y con el delantero francés Jean-Kevin Augustin (20 años), ambos internacionales en las selecciones inferiores.

También habrá que estar pendiente del internacional suizo de 20 años Denis Zakaria, llegado para hacer más competitivo al Borussia Mönchengladbach, con el que brilló en los amistosos de fogueo.

Novedades en el arbitraje

Una de las novedades de la temporada en Alemania será la llegada de la primera mujer árbitra de la historia en la categoría reina del fútbol alemán. Bibiana Steinhaus, después de 10 años en la segunda división, se ganó el derecho a dirigir en la élite, aunque aún no se conoce cuál será su primer partido.

Además, la Bundesliga pondrá en marcha desde este fin de semana el videoarbitraje para todos los partidos. El test llevado a cabo durante la Supercopa alemana el 3 de agosto entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich no resultó del todo satisfactorio debido a problemas técnicos.

