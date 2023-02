Bayern Múnich entra en crisis interna, tras 'cazar' un 'toma y dame' con el guardameta Manuel Neuer

El Bayern Múnich , tras los triunfos logrados en la Copa de Alemania contra el Mainz 05 por 0-4 y en la Bundesliga frente al Wolfsburgo por 2-4, ha superado el bache de resultados por el que pasó, pero ahora hay un conato de crisis interna en torno al lesionado Manuel Neuer y a la destitución del entrenador de arqueros Toni Tapalovic.

La victoria sobre el Wolfsburgo fue importante. Sin ella el Bayern hubiera perdido el liderato a manos del Unión Berlín con lo que los vientos desatados por una entrevista de Neuer publicada durante el fin de semana soplarían con más fuerza.

El entrenador, Julian Nagelsmann, se quejó de que en la conferencia de prensa después de la victoria contra el Wolfsburgo "16 de 17 preguntas" estuvieran relacionadas con el tema Neuer y su larga entrevista publicada por el 'Süddeutsche Zeitung' en la que, tras pasarle revista al fracaso de Alemania en Qatar y su accidente de esquí entró en el tema Tapalovic.

"Fue un golpe extremo", dijo Neuer al ser interrogado sobre se cómo había sentido por la destitución de Tapalovic que llegó con él a Múnich y es además su amigo y su padrino de matrimonio.

Publicidad

"Tuve la sensación de que me arrancaran el corazón, es lo más duro que he vivido en toda mi carrera y en realidad he vivido muchas cosas", reconoció.

Neuer rechazó versiones según las cuales Tapalovic solo trabajara con él y no se preocupaba por los otros arqueros del club lo que habría sido una de las razones para que Alexander Nubel, que fue fichado como su potencial sucesor, pidiera una cesión.

Otra de las razones que se han barajado para la despedida de Tapalovic son diferencias con el entrenador Thomas Nagelsmann y otra interpretación es que el fin de Tapalovic es el anuncio del fin de la era Neuer.

Publicidad

"Voy a ser honesto, pensé en todo. También sobre si ello afectaba mi futuro en el club. Pero los responsables me han asegurado que no es así", declaró.

"En el Bayern queríamos ser otra cosa, una familia. Y pasa algo que yo aquí no había vivido nunca", insistió.

Sin embargo, agregó que al margen de su decepción personal es un profesional y por lo tanto seguirá trabajando profesionalmente con Nagelsmann.

En algunos medios de comunicación alemanes se ha señalado que cuando un jugador destaca que tiene una relación "profesional" con su club o con su entrenador está empleando un eufemismo para dar a entender que las relaciones están rotas.

Publicidad

En ese sentido, el 'Sport Bild' apunta a que probablemente se avecina un pulso entre Nagelsmann y Neuer con desenlace incierto.

Un posible desenlace es el fin de Neuer en el Bayern, El club tiene ya a Yann Sommer en la portería para el futuro inmediato y a medio plazo podría apostar por el regreso de Nubel, cedido en el Mónaco.

Para Neuer, a los 37 años, implicaría buscar un equipo que estuviera a la altura de sus expectativas o poner fin a su carrera.

Publicidad

La salida de Neuer sería el fin de una era. Tampoco se descarta que quien termine marchándose sea Nagelsmann. La segunda temporada ha sido con frecuencia el fin para muchos entrenadores del club bávaro.

En la era exitosa que arrancó en 2013 -con diez títulos de la Bundesliga y dos de la Liga de Campeones- solo Pep Guardiola ha logrado terminar tres temporadas seguidas. Carlo Ancelotti y Nico Kovac ni siquiera acabaron la segunda.

Si el Bayern vuelve a tropezar en la Bundesliga -con el Unión Berlín un punto por debajo y el Borussia Dortmund con tres puntos menos- y si no logra superar los octavos de la Liga de Campeón ante el PSG la situación de Nagelsmann podría complicarse.

Una tercera posibilidad es que, pese a la situación se llegue a un sistema de convivencia.

Publicidad

La cúpula del Bayern ha anunciado conversaciones con Neuer y ha criticado la entrevista.

"Lo que ha dicho Manuel en torno al cese de Toni Tapalovic no está acorde con los valores del Bayern ni con su condición de capitán", dijo el presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn.

"Manuel ha puesto sus intereses personales por encima de los del club. Entiendo que esté personalmente afectado pero hubiera esperado de él otra actitud, sobre todo como capitán", dijo el director deportivo, Hasan Salihamidzic.