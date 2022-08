Bayern Múnich iniciará su defensa al trono contra Eintracht Frankfurt, en la Bundesliga

El Bayern Múnich arranca mañana la defensa de su título de la Bundesliga con una visita al Eintracht Fráncfort, flamante campeón de la Liga Europa y con aspiraciones de hacer una mejor temporada en el torneo doméstico que en la temporada pasada, y que ve en este partido un ensayo general para la Supercopa Europea que disputará la próxima semana ante el Real Madrid.

El partido representa también el retorno a la Bundesliga de Mario Götze, ahora en la disciplina del Eintracht y en plan de volver a ser el jugador que fue a comienzos de su carrera antes de entrar en una crisis precipitada por una enfermedad del metabolismo.

Para el Bayern está temporada implica un nuevo comienzo tras la marcha de Robert Lewandowski, fichado por el Barcelona.

Los bávaros, de momento, no han fichado un nueve puro como sustituto de Lewandowski.

En la Supercopa alemana, que se saldó con una victoria por 5-3 ante el RB Leipzig, el entrenador, Julian Nagelsmann, recurrió a un cambio de sistema y jugó con un 4-4-2, que tiende a ser un 4-2-2-2, en lugar del 4-2-3-1 que venía jugando el Bayern como regla general desde los remotos tiempos de Louis Van Gaaal.

Falta por ver si esa va a ser una fórmula a largo plazo para compensar la ausencia de Lewandowski buscando una mayor variabilidad en la parte de ataque teniendo en punta a Serge Gnabry y Sadio Mané, quien debutará en la Bundesliga.

El Bayern llega al partido con dos bajas de titulares habituales. Kingsley Coman arrastra una sanción de la temporada anterior y Leon Goretzka tuvo que someterse a una operación de rodilla.

Con respecto al meta y capitán Manuel Neuer hay una ligera duda después de que se presentase problemas intestinales.

Del Eintracht es de esperar que salga el el 3-3-2-1 que le dio éxito en la Liga Europa, con dos balas como Ansgard Kanuff y Filip Kostic como carrileros.

Falta por ver a quien le dará la posición de delantero centro el entrenador Oliver Glasner. Los candidatos más opcionados con el colombiano Rafael Borré, el argentino Lucas Alario -nuevo fichaje procedente del Bayer Leverkusen- y el danés Jesper Lindström.

Tras el partido inaugural de mañana en la noche el grueso de la jornada se jugará el sábado en dos turnos. El partido más atractivo del turno de las 15:30 es el derby berlinés entre el Union Berlín, en cuya afición hay euforia tras la clasificación a la Liga Europa, y el Hertha Berlín, que se salvó 'in extremis' del descenso.

El partido de fondo lo disputarán dos equipos de Liga de Campeones, el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen.

El Dortmund es tal vez el equipo que más expectación despierta de cara a la temporada que comienza. Su ofensiva en el mercado, fichando por ejemplo a dos de los mejores centrales de Alemania como Nico Schlotterbeck y Niklas Süle, ha sido visto como una nueva declaración de intenciones para disputarle al Bayern la hegemonía.

El otro gran fichaje del Dortmund fue el delantero francés Sebastien Haller, quien, sin embargo, se perderá la primera mitad de la temporada debido a un cáncer en los testículos.

En términos generales puede decirse que el Bayern parte como claro favorito con el Dortmund y el Leipzig, que visita el domingo al Stuttgart, como principales rivales a vencer.

El Leipzig fue el mejor equipo de la temporada pasada, aunque el descalabro que sufrió en la Supercopa baja un poco las expectativas.

De otro lado, la Bundesliga cuenta en esta temporada con el regreso de dos equipos clásicos y con una gran masa de seguidores como el Schalke y el Werder Bremen que pasaron por una temporada de destierro en la segunda categoría.

El siguiente es el programa completo de la jornada (hora colombiana):

Viernes 5 de agosto:

Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich (1:30 p.m.)

Sábado 6 de agosto:

Union Berlín vs Hertha Berlín (8:30 a.m.)

Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim (8:30 a.m.)

Wolfsburgo vs Werder Bremen (8:30 a.m.)

Bochum vs Maguncia (8:30 a.m.)

Augsburgo vs Friburgo (8:30 a.m.)

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen (11:30 a.m.)

Domingo 7 de agosto:

Stuttgart vs Leipzig (8:30 a.m.)

Colonia vs Schalke (10:30 a.m.)