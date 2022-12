No, gracias.

Bayern Múnich no cree en nadie: goleó 5-0 al Fortuna Düsseldorf y es más líder que nunca Bayern no tuvo piedad este sábado con el Fortuna Düsseldorf y firmó una clara goleada por 5-0 en la que Robert Lewandowski marcó dos goles ante el único equipo de la Bundesliga contra el que no había visto puerta hasta ahora.