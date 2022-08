Bayern Múnich recibirá al Wolfsburgo; mientras que el Frankfurt, de Santos Borré, enfrenta al Hertha

El Bayern recibe el domingo al Wolfsburgo en el marco de la segunda jornada de la Bundesliga y en busca de continuar la racha goleadora con la que ha empezado la temporada, con un 5-3 ante el Leipzig y en la supercopa y un 6-1 en Fráncfort ante el Eintracht en la primera jornada.

El Bayern, tras diez títulos consecutivos de la Bundesliga, ha empezado ahora con cara de intratable y con la misma filosofía que ha marcado los últimos años de un equipo volcado casi por completo al ataque, lo que con frecuencia genera vacíos defensivos.

La marcha de Lewandowski hasta ahora no ha repercutido negativamente. El juego ofensivo se ha hecho más variado y más imprevisible y los goles los vienen marcando otros. La llegada de Sadio Mané se ha dado una nueva dinámica al equipo. Sin embargo, falta por ver si la nueva dinámica, con Mané como fichaje estrella, alcanza para compensar la ausencia de un jugador que marcaba 40 goles por temporada.

La pregunta central es si algún equipo puede estar en condiciones de romper la hegemonía bávara. El aspirante principal, y casi puede decirse que habitual es el Borussia Dortmund que abrirá la jornada este viernes con una visita al Friburgo.

El Wolfsburgo no arrancó bien, viene de empatar 2-2 en casa con el recién ascendido Werder Bremen. Un detalle es que su entrenador, Niko Kovac, paso por el banquillo del Bayern donde estuvo una temporada entera, en la que ganó la Bundesliga, y otra que no terminó y en la que fue relevado por Hansi Flick que terminó conquistando el triple.

El Dortmund se ha reforzado bien, con el fichaje estrella del central Nico Schlotterbeck. Adelante otro nuevo fichaje, Sebastien Haller, se ha visto frenado por un cáncer que lo mantendrá alejado de la canchas lo que queda del año.

El Dortmund ha reaccionado a esa circunstancia fichando a otro delantero, Anthony Modeste, a última hora El Friburgo empezó goleando por 0-4 al Augsburgo y en el entorno hay mucha expectación, tras lograr la clasificación a la Liga Europa la temporada anterior.

El siguiente es el programa completo de la jornada:

Viernes:

Borussia Dortmund vs. Friburgo.

Sábado:

Bayer Leverkusen vs. Augsburgo

Leipzig vs. Colonia

Hoffenheim vs. Bochum

Hertha vs. Eintracht

Werder Bremen-Stuttgart

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach

Domingo:

Mainz 05 vs. Unión Berlín

Bayern vs. Wolfsburgo