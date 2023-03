Bayern Múnich visita a Leverkusen, en el duelo más atractivo de la vigésima quinta fecha en Alemania

El Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, recibe este domingo al Bayern Múnich en el partido más atractivo de la vigésima quinta jornada de la Bundesliga.

Desde la llegada al banquillo de Xabi Alonso el equipo de las 'aspirinas' ha tenido un claro despegue y ha logrado poner tierra de por medio frente a las casillas de descenso aunque sigue estando demasiado lejos de la zona de las competiciones europeas.

Para el Bayern se trata de un duelo de envergadura dentro del duelo a distancia que libra con el Borussia Dortmund, por el título de la Bundesliga.

Actualmente, el Bayern es líder con dos puntos más que el Dortmund que juega el sábado a domicilio contra el Colonia.

De manera que si el Dortmund gana el sábado se convertirá en líder provisional y el Bayern llegara al partido contra el Leverkusen con la necesidad de recuperar el liderato.

De momento hay duda de si el delantero Eric-Maxim Choupo Moting podrá jugar contra el Leverkusen.

Choupo-Moting fue baja en la última jornada en la victoria por 5-3 sobre el Augsburgo por problemas de espalda y no ha podido todavía volver a entrenar el cien por cien.

Después de que contra el Augsburgo el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, recurrió a una fuerte rotación -hizo cinco cambios con respecto al equipo que había derrotado al PSG en la Liga de Campeones- es de esperar que el domingo vuelva aproximarse a lo que ha sido su alineación tipo en la mayoría de los partidos.

La posible baja de Choupo-Moting podría cubrirse o bien adelantando la posición de Thomas Müller o bien recurriendo a Sadio Mané como hombre en punta.

También el domingo habrá un partido interesante entre el cuarto clasificado, el Unión Berlín y el sexto, el Eintracht Frankfurt donde milita el delantero colombiano Rafael Santos Borré.

En la lucha contra el descenso el sábado hay un partido clave entre el actual colista, el Hoffenheim, y el Hertha Berlín que está tres puestos y dos puntos por encima.

Así se jugará vigésima quinta jornada de la Bundesliga:

Viernes:

Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen

Sábado:

Hoffenheim vs. Hertha

Bochum vs. Leipzig

Augsburgo vs. Schalke

Stuttgart vs. Wolfsburgo.

Borussia Dortmund vs. Colonia

Domingo:

Unión Berlín vs. Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen vs. Bayern (17:30) y

Mainz-Friburgo