Bayern Múnich 0 vs Tigres 0 EN VIVO: ¡Ya rueda el balón! alemanes y mexicanos van por la gloria mundial

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🔔 ¡INICIA LA #FinalMissi6n! 🔔— FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 11, 2021
¡Con todo, Bayern! ¡HAGÁMOS HISTORIA! 👊
🔴⚪ #FCBayern 0 - Tigres 0 (1') pic.twitter.com/oScdRimg7a
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🔔 ¡INICIA LA #FinalMissi6n! 🔔— FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 11, 2021
¡Con todo, Bayern! ¡HAGÁMOS HISTORIA! 👊
🔴⚪ #FCBayern 0 - Tigres 0 (1') pic.twitter.com/oScdRimg7a
¡Listo el XI que saldrá en la búsqueda de un lugar en la historia a nivel mundial! 👊— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 11, 2021
Presentada por @CementosCEMEX 💪🏼#TigresEnQatar 🇶🇦#HoyLaUEsMundial 🌍 pic.twitter.com/UzJiYoMKH4
🔴 ¡Once titular para la final del #MundialDeClubes! 🔴#FinalMissi6n #MiaSanMia pic.twitter.com/qvG1raluhh— FC Bayern München Español (@FCBayernES) February 11, 2021