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Bayern Múnich 0 vs Tigres 0 EN VIVO: ¡Ya rueda el balón! alemanes y mexicanos van por la gloria mundial

Este jueves, a partir de la 1:00 p.m., se disputará la final del Mundial de Clubes, entre alemanes y mexicano, en Catar.

@Golcaracol
Actualizado febrero 11, 2021 01:07 PM
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