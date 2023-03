Bojan Krkic, la estrella que no fue: el jugador que fue promesa del Barcelona, se retiró del fútbol

El delantero Bojan Krkic, de 32 años, ha anunciado este jueves su retirada del fútbol profesional después de dieciséis en el primer nivel, un periodo en el que asegura "haber aprendido a superar los miedos que nos creamos".

Rodeado de su familia y amigos, de algún excompañero; flanqueado por las camisetas de los once equipos que vistió y bajo la inscripción: "Gracias", en nueve idiomas, Bojan dijo adiós.

Su carta de presentación fue un vídeo con su primera entrevista a Barça TV, realizada con nueve años y vestido con la camiseta del Barça: "Mi ilusión es jugar en el primer equipo del Barça".

Y lo consiguió, debutó con diecisiete años, marcó 41 goles, consiguió unos cuanto títulos y permaneció cuatro temporadas en el primer equipo, donde Frank Rijkaard le abrió la puerta, algo por lo que el futbolista le estará agradecido siempre.

Dice que ha aprendido a superar "muchos miedos" que nosotros mismos nos creamos, una ansiedad que, por ejemplo, le llevó a renunciar a la llamada de Luis Aragonés en aquella Eurocopa del 2008.

"¿Qué he aprendido de la vida? El momento de marchar del Barça fue muy doloroso, pero el hecho de hacerlo, de cerrar una puerta y abrir otra, te abre las puertas al mundo, a nuevas emociones. Me quedo con eso", dijo.

Se despidió a pocos metros de los campos de tierra en los hizo su primera prueba "Con ocho años, este club es mi familia y con 32 después de mucho aprendizaje, con mucho orgullo, anuncio que acaba una etapa. Me siento infinitamente agradecido de todo lo conseguido. Desde hace tiempo sentía que mi etapa ha acabado", comentó.

En la lista de agradecimientos, Bojan incluyó a Joan Laporta, el presidente del Barça, con el que empezó este viaje; y, por supuesto a sus padres. A su padre por haber abandonado su país de origen, gracias al fútbol, para crear una familia; y a su madre porque abandonó su carrera de enfermera para cuidarlo y educarlo.

"Estas decisiones no son fáciles, pero llevaba doce años fuera de casa. Profesionalmente estoy muy realizado y sentía que era el momento de estar cerca de los míos, de disfrutar de todo lo que no he hecho en estos años", dijo.

Comentó que jugará su último partido en junio, un partido con la selección catalana, para el cual la Federación Catalana de Fútbol ya está trabajando.

De su etapa en el Barça destaca el título de Copa del Rey conquistado en Valencia ante el Athlétic Club, con un gol suyo (4-1), pero también ganar la Champions, Ligas...

Bojan Krkic se queda, más allá de los títulos y de los 41 goles conseguidos con el primer equipo, con "la situaciones adversas" que tuvo que superar.

"¿Y ahora qué? Me he estado formando estos últimos años en temas de gestión deportiva. He vivido muchas experiencias, mas allá del fútbol, estoy preparado par formar parte de un club, en la gestión deportiva o en la gestión humana de los jugadores ¿Entrenador? Me sacaré el carnet y ya veremos", dijo.

No esconde que le gustaría poder volver en esta nueva etapa que se abre al Barça. "El Barça es familia, donde me he formado como jugador y persona y lógicamente (poder) ayudar al club a ser más grande, me haría mucha ilusión. Soy muy del Barça, para mí sería un gran orgullo", insistió.

A Bojan le preguntaron si tendría un consejo para Ansu Fati, que desde su lesión no ha vuelto a ser el mismo, y apuntó que lo importante siempre es "tener tranquilidad y paciencia" en el camino, no solo con Ansu sino "con todos los jóvenes".

"Lo más importante es el camino más que el objetivo final", insistió Bojan, justo las palabras que le regaló su madre en las últimas imágenes de un vídeo homenaje que le mostraron al final del acto con la voz de Joan Manel Serrat y los versos de Antonio Machado: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar...".