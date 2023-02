Bruno Fernandes consideró como "muy riguroso" el penalti que le cobraron al Barcelona

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, afirmó que "fue muy riguroso" el penalti que cometió sobre el barcelonista Alejandro Balde en el duelo de vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga Europa.

El centrocampista portugués derribó a Balde en la primera parte y el colegiado pitó un penalti que transformó Robert Lewandowski para el 0-1 del Barcelona.

"Ahora no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, pero creo que fue riguroso. Los dos intentábamos ganar la posición con los brazos. Es lo que hay, no quiero decir mucho más. Los árbitros siempre están en lo correcto, así que no hay nada que pueda hacer", dijo Fernandes en BT Sport.

Fernandes, que asistió a Fred en el 1-1 y participó en la jugada del 2-1 que ajustició al Barcelona en Old Trafford, apeló a la fe del equipo para superar la eliminatoria.

"La fe del equipo siempre está ahí y la fe de los aficionados es increíble. Ellos nos han empujado en los momentos difíciles para lograr grandes remontadas. Es un gran resultado, pero ahora tenemos un partido importante el domingo", añadió el portugués.

A sus declaraciones se sumaron las del internacional brasileño Fred, autor del primer gol del Manchester United este jueves contra el FC Barcelona, donde admitió que en la primera parte no jugaron como suele hacerlo y que en el descanso la charla de Erik Ten Hag les cambió la mentalidad.

El centrocampista brasileño hizo el 1-1 en el partido que el Manchester United le ganó al Barcelona y con el que los 'Diablos Rojos' han eliminado a los blaugrana de la Liga Europa de fútbol.

"Ha sido muy bonito escuchar mi nombre de los aficionados, pero ha sido un buen partido. Necesitamos seguir así, porque tenemos una final el domingo y ahora toca poner nuestra concentración ahí", dijo Fred en BT Sport.

Sobre el encuentro, Fred admitió que no jugaron como suelen hacerlo, pero que mejoraron mucho en la segunda mitad, gracias en parte a marcar tan pronto.

"Tuvimos una buena charla en el descanso con el entrenador, cambiamos nuestra mentalidad y salió muy bien".

El Manchester United disputará este domingo la gran final de la EFL Cup frente al Newcastle United a las 11:30 a.m. (hora colombiana), siendo este el primer título del 2023 en Inglaterra, además de Erik Ten Hag, quien dirigirá su primera final en el banquillo de los 'red devils', a menos de un año desde su llegada.