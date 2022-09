Bruno Fernandes: "No sé lo que pasa por la cabeza de Cristiano Ronaldo, pero hay que respetarlo"

El jugador portugués y estrella del Manchester United, Bruno Fernandes, concedió una entrevista al medio inglés 'The Athletic’, donde habló e hizo saber cómo es su relación con Cristiano Ronaldo a nivel club y selección, también habló de su nuevo entrenador Erik Ten Hag, su trayectoria y demás.

Bruno no concuerda con los comentarios malintencionados que se hacen desde afuera, sobre el impacto negativo que se genera en el equipo cuando CR7 está en el terreno de juego. Por el contrario, opina que potencia ofensivamente el ataque de los ‘reds’: "¿Menos decisivo con Ronaldo? La mayoría de mis asistencias la temporada pasada fueron para él, así que no lo creo. Simplemente tuve una mala temporada en términos de estadísticas. No creo que se compare con Cristiano", concluyó el volante 'luso’.

Publicidad

Referente al tema de la llegada de Erik Ten Hag y el cortocircuito que ha generado con CR7 pentacampeón de Champions League, Bruno Fernandes manifestó que "hay que respetar la decisión de todos. No sé lo que Cristiano dijo al club, al entrenador, no sé lo que pasa por su cabeza, pero tenemos que respetar su espacio. Lo único que le pregunté a Cristiano, cuando no se presentó (a los entrenamientos), fue si todo estaba bien con la familia, me dijo lo que pasaba, eso es todo y nada más."

Bruno Fernandes, jugador del Manchester United Getty Images

El volante, de 28 años, también recordó una anécdota frente a Arsenal en un partido de Premier League, que le demostró el gran nivel de aprecio y confianza que tenía Cristiano en él. "Cuando fallé (el penalti) contra el Arsenal en abril, fue él (Cristiano Ronaldo) quien me dio el balón y me dijo: 'Ve tú y marca'. Fallé, pero sentí que confiaba en mí para ser el que diera el paso y marcara en el gran momento".

Bruno Fernandes concretó su llegada a Old Trafford por 63 millones de euros, en enero de 2020. Desde entonces, el jugador ‘luso’ se ha convertido en jugador importante y diferencial dentro de todos los procesos en los que ha estado desde aquel entonces.

Respecto a los entrenadores con los que ha compartido en los ‘diablos rojos’ dijó: "Él (Erik Ten Hag) tiene una idea. Tiene un estilo. Tienes que seguir sus reglas. Él es estricto en eso y me gusta. Ha traído disciplina, algo que creo que nos ha faltado en el pasado. Ralf Rangnick intentó lo mejor que pudo. Él es un buen entrenador con buenas ideas, pero no encajaron con todos, y Solskjaer aún me envía mensajes para felicitarme por ciertas cosas. Él es alguien con quien yo quisiera permanecer en contacto. Se lo dije antes de que se vaya del club."