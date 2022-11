Brutal agresión a hinchas y a un jugador en partido de la segunda división del fútbol de Turquía

Desde el pasado 20 de noviembre todas las miradas de los amantes del fútbol están enfocadas en el Mundial Qatar 2022 , al ser el campeonato más esperado e importante de este deporte. Sin embargo, las ligas locales de algunos países no han parado y por el contrario continúan su normal rodaje. Tales son los casos del balompié de Colombia y Rusia, como también de Turquía, nación que hoy fue noticia por un desafortunado acontecimiento: hinchas heridos y la agresión a un arquero.

La jornada 15 de la segunda división turca se estaba desarrollando en condiciones normales este domingo, no obstante, el último de cuatro partidos no culminó y tuvo que ser suspendido tras dos hechos puntuales que no brindaron las garantías suficientes para darle continuidad al encuentro.

Publicidad

Goztepe y Altay Izmir se dieron cita en el estadio Gursel Aksel, en un clásico vibrante del campeonato de ascenso. A las 11:00 a.m. (hora Colombia) la pelota rodó para vivir las emociones del juego, sin embargo, al minuto 22 el juez tuvo que detener el partido.

Los aficionados del Altay lanzaron bengalas hacia la hinchada local, impactando gravemente en dos aficionados.

Ante la gravedad de las heridas, se autorizó el ingreso de dos ambulancias al gramado para que dieran atención y priorizaran la situación. Si bien dicho acto parecía estar bajó control, lo que pasó después ya ‘rebosó la copa’.

Acá esta el momento justopic.twitter.com/LYA35enfjC — El Forastero (@ElForadeportivo) November 27, 2022

Médicos, personal de los equipos y los jugadores rodearon las ambulancias. El arquero del Altay, Ozan Evrim Ozenc, estaba de cerca observando cuando de repente se vio embestido por un fanático del Goztepe que le propino múltiples golpes en la espalda y la cabeza con el banderín del tiro de esquina.

Göztepe y Altay se enfrentaban en la segunda división de Turquía 🇹🇷, pero el partido se tuvo que suspender ¿Por qué? Un hincha saltó al campo y le pegó al arquero visitante, Ozan Evrim Özenç, con el banderín del córner.pic.twitter.com/A32MqGnizK — VarskySports (@VarskySports) November 27, 2022

De inmediato, el aficionado fue aprehendido por los encargados de seguridad, mientras que el guardameta fue llevado a un hospital luego de presentar una hemorragia interna en su cabeza. Tras 25 minutos de espera, el encuentro fue suspendido y aplazado.

Publicidad

Reacciones después de la suspensión del juego

La Federación Turca de Fútbol no se hizo esperar y en un comunicado condenó lo acontecido: “Este tipo de comportamientos de los agresores que no han tenido su parte del espíritu del Fair Play y la cultura unificadora del deporte, poniendo en peligro la vida humana, es absolutamente inaceptable”.

Publicidad

Por su parte, el ministro de la Juventud y el Deporte de Turquía, Mehmet Kasapoglu expresó a través de la red social Twitter que “No dejaremos que los que quieran ahoguen el deporte con su propia fealdad”.