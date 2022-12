“Buscan un conflicto donde no lo hay”: Marcelo Bielsa se molestó con la prensa

"Hace 30 años que recibo los mismos ataques por parte de la prensa y eso me irrita", dijo este viernes en rueda de prensa el entrenador argentino del Lille, que discutió con uno de los periodistas que cubría su intervención.

"Perdonad mi vanidad, pero hace 30 años que interpreto las intenciones de los periodistas. Sé el que quiere hablar de fútbol y el que no quiere. La cara y los gestos son ya indicadores", replicó 'El Loco', molesto por una pregunta sobre el estado físico de sus jugadores.

El 13 de agosto el Lille cayó 3-0 en la cancha del recién ascendido Estrasburgo, en un partido en el que el lateral Kévin Malcuit y el centrocampista Thiago Mendes se lesionaron en los primeros 20 minutos.

Entonces los periodistas le preguntaron al técnico si esas lesiones estaban relacionadas con la sobrecarga de trabajo. El argentino, en una respuesta que se alargó 15 minutos, dijo que las lesiones nada tenían que ver con el ritmo de trabajo que imponía sobre sus futbolistas.

Pero en la última jornada, el pasado fin de semana, el Lille volvió a perder (contra el Caen 2-0) y el centrocampista Yassine Benzia se lesionó en los abductores, relanzado el debate sobre la preparación física de los futbolistas de 'El Loco'.

"No saben interpretar los datos. Buscan un conflicto donde no lo hay. Cuando no hay información, buscan enfrentar a los miembros de un grupo. Voy a hacer todo lo posible para evitar que un medio divida el grupo que yo dirijo. Su objetivo es buscar cómo dividirnos. Es una forma de proceder destructora", agregó.

Tras un primer encuentro prometedor contra el Nantes (3-0), el Lille ha encadenado dos derrotas consecutivas ante equipos, a priori, inferiores.

Bielsa se ha responsabilizado de esos resultados: "Para mí, el que manda es el responsable. ¿Cómo voy a responsabilizar a algún otro estamento del club?".