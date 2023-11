¡Cada vez más cerca de la Eurocopa! Croacia venció 0-2 a Letonia y se ilusiona con la clasificación

Croacia no falló ante Letonia y ganó 0-2 para aprovechar el pinchazo de Gales y ocupar la segunda plaza del grupo D que permitiría a Luka Modric disputar el que posiblemente sería su último gran torneo internacional. Ahora, con una victoria ante Armenia en la última jornada, el combinado balcánico sacará su ansiado billete para Alemania.

Los hombres de Zlatko Dalic no desperdiciaron el regalo de Gales, que poco antes cedió un empate contra Armenia (1-1). Fue el resultado perfecto para los intereses del combinado balcánico, que se vio con la opción de superar a Gales en la clasificación para depender en la última jornada de sí mismo ante una selección ya eliminada.

Antes del inicio de la jornada, las alarmas estaban totalmente encendidas en Croacia. Casi todos parecían resignados a participar en el 'playoff' para alcanzar la Eurocopa. Peligraba el que podía ser el último gran torneo internacional para Luka Modric y al Real Madrid tampoco le hacía mucha gracia que su veterano jugador sumara más partidos con su selección.

Y menos con la lesión de Eduardo Camavinga, ahora en la enfermería tras caer en un entrenamiento con Francia. Como Vinícius, otro caído en combate en esta ventana de selecciones. Ahora, Modric no puede sumarse a la larga lista de otros lesionados blancos como Aurelien Tchouameni, Thibaut Courtois, Dani Ceballos, Eder Militao, Arda Güler, Jude Bellingham y Kepa Arrizabalaga.

Por eso, la victoria de Croacia y el empate de Gales también es una buena noticia para el Real Madrid, que se olvidará de los partidos extra del combinado de Dalic si gana en la última jornada a Armenia en Zagreb. Modric podrá dedicarse en tiempo completo al conjunto blanco, que agradecerá su compromiso total para paliar las múltiples ausencias del equipo de Carlo Ancelotti.

Dalic no dudó en alinear a su capitán. El encuentro necesitaba a un hombre al mando con experiencia. A Croacia no le podían temblar las piernas después de conocer el resultado de Gales. Tenía que ganar sí o sí y el seleccionador croata apostó por el jugador del Real Madrid y por muchas caras nuevas respecto a la derrota de la anterior jornada contra Gales (2-1).

Las lesiones de Juranovic y de Mateo Kovacic provocaron novedades en un once en el que tampoco aparecieron otros nombres como los de Petar Musa, Borna Barisic y Josip Brekalo que no entraron en la convocatoria. De este modo, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic, Andrej Kramaric, Ante Budimir y Luka Ivanusec revolucionaron un once que fue ganador.

Croacia se hizo dueño y señor del choque desde el principio. Planteó un partido serio, enfocado a no cometer ningún error. Dalic no quería sustos. Pidió seriedad en la víspera y la obtuvo. Sus jugadores, cumplieron y con un tanto de Lovro Majer a los siete minutos despejaron cualquier duda sobre su compromiso con la victoria.

Modric inició la jugada que abrió la lata con un cambio de orientación perfecto hacia la banda izquierda, desde donde Ivanusec mandó un centro al punto de penalti que remató sin oposición Majer. El jugador del Wolfsburgo no desaprovechó el regalo y Croacia pegó otro acelerón que condujo hacia el segundo: Kramaric, al cuarto de hora, encauzó el duelo con una llegada desde atrás que sorprendió al portero Roberts Ozols.

Con una ventaja de dos goles, Croacia levantó el pie del acelerador y administró con comodidad su ventaja hasta el descanso. Después, más de lo mismo. Mucho control y pocas ocasiones, apenas un cabezazo de Sutalo tras una falta lanzada por Modric y un remate de Marco Pasalic que se estrelló contra un palo.

Eso fue todo. Croacia, a medio gas, firmó una victoria clave en su objetivo de disputar la Eurocopa. En apenas noventa minutos, pasó de mirar de reojo a la repesca a mirar de frente a la clasificación directa. Una victoria ante Armenia, le dará su deseado billete con destino hacia Alemania, donde Modric podría despedirse de una gran competición. Sólo tres puntos les separan del éxito.