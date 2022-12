Calendario del Suramericano Sub-20 en Chile: Colombia buscará cupo al Mundial de Polonia

Colombia está ubicada en el Grupo A junto a Brasil, Bolivia, Venezuela y el anfitrión del certamen, la selección chilena.

Este jueves iniciará la competición continental que tendrá como primer objetivo el paso a la Copa del Mundo de dicha categoría por disputarse en Polonia.

Publicidad

Lea acá: Todo lo que no sabe sobre los 400 goles de Lionel Messi en la Liga de España

En el Grupo B se encuentran las selecciones de Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú.

El torneo Sudamericano Sub 20 se llevará a cabo en tres estadios, los cuales albergarán el total de los partidos. Estos escenarios son: El Teniente de Rancagua, el Fiscal de Talca y La Granja de Curicó.

La Selección Colombia, dirigida por Arturo Reyes, debutará contra el combinado venezolano, muy experimentado, y que es comandado por el técnico Rafael Dudamel.

Publicidad

Calendario del Suramericano Sub-20

Grupo A

Jueves 17 de Enero

Venezuela vs. Colombia, 3:10 p.m. . Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Bolivia, 5:30 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Publicidad

Sábado 19 de enero

Colombia vs. Brasil, 3:10 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Venezuela, 5:30 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Lunes 21 de enero

Brasil vs. Venezuela, 3:10 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Colombia vs. Bolivia, 5:30 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Publicidad

Miércoles 23 enero

Bolivia vs. Venezuela, 3:10 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Brasil, 5:30 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Publicidad

Viernes 25 enero

Brasil vs. Bolivia, 3:10 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Chile vs. Colombia, 5:30 p.m. Estadio El Teniente de Rancagua.

Grupo B

Viernes 18 de Enero

Ecuador vs. Paraguay, 3:10 p.m. Estadio Fiscal de Talca.

Uruguay vs. Perú, 5:30 p.m. Estadio Fiscal de Talca.

Publicidad

Domingo 20 de enero

Paraguay vs. Argentina, 3:10 p.m. Estadio La Granja de Curicó.

Uruguay vs. Ecuador, 5:30 p.m. Estadio La Granja de Curicó.

Publicidad

Martes 22 de enero

Argentina vs. Ecuador, 3:10 p.m. Estadio Fiscal de Talca.

Paraguay vs. Perú, 5:30 p.m. Estadio Fiscal de Talca.

Jueves 24 de enero

Perú vs. Ecuador, 3:10 p.m. Estadio La Granja de Curicó.

Uruguay vs. Argentina, 5:30 p.m. Estadio La Granja de Curicó.

Publicidad

Sábado 26 enero

Argentina vs. Perú, 3:10 p.m. Estadio Fiscal de Talca.

Uruguay vs. Paraguay, 5:30 p.m. Estadio Fiscal de Talca.

Publicidad

Programación fase final

Martes 29 de enero

2° Grupo A vs. 3° Grupo A. 3:10 p.m

1° Grupo B vs. 2° Grupo B. 5:50 p.m.

1° Grupo A vs. 3° Grupo B. 8:10 p.m.

Viernes 01 de febrero

Publicidad

2° Grupo B vs. 3° Grupo A. 3:10 p.m

1° Grupo B vs. 3° Grupo B. 5:50 p.m.

1° Grupo A vs. 2° Grupo A. 8:10 p.m.

Lunes 04 de febrero

Publicidad

2° Grupo A vs. 3° Grupo B. 3:10 p.m

1° Grupo B vs. 3° Grupo A. 5:50 p.m.

1° Grupo A vs. 2° Grupo B. 8:10 p.m.

Jueves 07 de febrero

2° Grupo B vs. 3° Grupo B. 3:10 p.m

1° Grupo B vs. 2° Grupo A. 5:50 p.m.

1° Grupo A vs. 3° Grupo A. 8:10 p.m.

Domingo 10 de febrero

Publicidad

3° Grupo A vs. 3° Grupo B. 3:10 p.m

2° Grupo A vs. 2° Grupo B. 5:50 p.m.

1° Grupo A vs. 1° Grupo B. 8:10 p.m.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados