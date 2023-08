Calendario fecha 2 de la Liga de Argentina: ¡se vine otra apasionante jornada!

River Plate buscará levantarse de su tropiezo en el debut cuando reciba el domingo al modesto Barracas Central en la segunda fecha de la Copa de la Liga argentina, que se disputará entre viernes y lunes.

Boca Juniors, mientras tanto, visitará en Junín a Sarmiento, uno de los equipos que luchan por la permanencia, seguramente con alineación alternativa para reservar a los titulares de cara a la revancha contra Racing, el miércoles, de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los 'millonarios', campeones de la Liga de 2023 en el primer semestre, cayeron en un bache en los últimos días, una situación que detonó su eliminación de la Copa Libertadores –su gran objetivo de la temporada- a manos del Inter de Porto Alegre en octavos de final, y el debut con derrota 3-2 frente a Argentinos Juniors en la Copa de la Liga.

El 'Bicho' le desnudó varias falencias defensivas a un River que apunta todos sus cañones a este certamen, su única competencia de aquí al final del año, pero que ha mostrado también dos caras, con rendimientos contundentes en su estadio Monumental y un juego más vulnerable cuando le toca salir de casa.

"No me pasa desapercibido no ser los mismos de visitante. El mensaje no es otro cuando jugamos de visitante. Hay que corregir y lo haremos puertas adentro", aceptó el entrenador Martín Demichelis, que reconoció sentirse "demasiado preocupado" porque a su equipo le han anotado varios goles en jugadas de balón detenido.

Enfrente tendrá a Barracas Central, otro que empezó el campeonato con derrota, en su casa, por 1-0 ante Vélez, y que registra un notable triunfo sobre River (2-1) en la Liga pasada, hace menos de dos meses.

- Reservar a Cavani -

En el debut de la Copa de la Liga, Boca se estrenó con un triunfo 3-1 sobre Platense, en el que anotó su primer gol con la camiseta auriazul el delantero uruguayo Edinson Cavani, aunque es probable que el charrúa, de 36 años, no esté ante Sarmiento y sea reservado parala revancha con Racing en Avellaneda, tras el 0-0 de la ida en La Bombonera.

¿Cómo se jugará la Copa de la Liga?

Viernes



Arsenal-Argentinos Juniors: 5:00 p.m. (hora de Colombia)



Colón-Gimnasia y Esgrima: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

Sábado



San Lorenzo-Belgrano: 12:30 p.m. (hora de Colombia)



Estudiantes-Unión: 02:30 p.m. (hora de Colombia)



Newell's-Lanús: 05:00 p.m. (hora de Colombia)



Talleres-Huracán: 05:00 p.m. (hora de Colombia)



Tigre-Racing: 07:30 p.m. (hora de Colombia)

Domingo



Godoy Cruz-Central Córdoba: 12:30 p.m.(hora de Colombia)



Platense-Defensa y Justicia: 12:30 p.m. (hora de Colombia)



Sarmiento-Boca: 03:00 p.m. (hora de Colombia)



Independiente-Vélez: 05:00 p.m. (hora de Colombia)



River-Barracas Central: 07:00 p.m. (hora de Colombia)

Lunes