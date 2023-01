Carlo Ancelotti autocrítico a pesar de ganar en las 'semis' de la Supercopa: "No estamos a tope"

El italiano Carlo Ancelotti , entrenador del Real Madrid , reconoció que, pese a alcanzar la final de la Supercopa de España tras eliminar al Valencia (1-1 y 4-3, en penaltis), su equipo no está "a tope", pero lo consideró algo "normal" debido al parón por el Mundial, y quiso quedarse con que, a pesar de esto, están "cumpliendo".

"Un partido sufrido y complicado, pero no hay partidos fáciles a este nivel. Es verdad que nos hemos complicado un poco más con un error bastante evidente en el gol, pero la primera parte y el final del partido has sido bueno. Nos hemos encontrado un rival que ha defendido bien y lo hemos manejado bastante bien. Es evidente que el equipo no está a tope, pero el equipo ha cumplido; por momentos, no jugando muy bien, pero cumpliendo", analizó en rueda de prensa.

"No ha sido un problema físico porque el final del partido lo hemos hecho mejor, tratando de marcar. No estamos a tope, como he dicho, y es algo normal, poco a poco tenemos que encontrar una mejor condición. Nos afectaron los problemas de Camavinga, Lucas Vázquez, tuvimos que meter a jugadores que estaban al límite como Carvajal y Mendy... pero estamos en la final otra vez", continuó.

"Nuestro nivel no está a tope y tenemos que sufrir un poco más para ganar los partidos", completó.

"Llegar a la final es lo que queríamos hacer. Habitualmente, en las finales lo hacemos bien. Veremos qué pasa, como he dicho, es un momento bastante distinto comparándolo con el año pasado, pero vamos a luchar a tope para ganar la Supercopa", añadió.

Un Ancelotti que analizó el fallo que provocó el 1-1 del Valencia.

"Ha sido un episodio, el bloque ha sido más compacto durante el partido; la jugada ha sido individual pero con un error colectivo con jugadores que no pusieron presión al balón y una lectura del centro que no fue buena", dijo.

Por último explicó, tras asegurar en la previa que no preparaban la tanda de penaltis, como gestionó la de este miércoles.

"La clave es que he puesto a los tres con más experiencia, los tres más frios. El último era Vinicius, mejor que no haya tirado", bromeó.