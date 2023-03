Carlo Ancelotti y su respuesta sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se negó a responder nada sobre el delantero francés Kylian Mbappé, tras sus declaraciones posteriores a la eliminación europea del PSG, y aseguró que "nunca" contestará nada sobre el futbolista que estuvo a un paso de firmar por el club blanco, pero finalmente decidió renovar su contrato.

"Es una pregunta que se me puede hacer hoy, en tres días, en un mes o en tres meses. Es una pregunta que nunca contestaré", dijo sin querer alimentar de nuevo nada sobre un posible interés del Real Madrid en Mbappé.

Huyó Ancelotti del paralelismo de su última temporada de la primera etapa como técnico del Real Madrid a lo que está viviendo en el presente, cuando una racha de irregularidad provoca las primeras críticas a su labor.

"No tengo que volver al 2015, pasa todos los años. Cuando pasas un momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. Pasó el año pasado tras el Barcelona, no tengo que volver atrás. Es mi trabajo. La lluvia fina no la oigo y si la oigo meto un paraguas", dijo.

Centrado en el partido contra el Espanyol, el técnico madridista resaltó la importancia de los tres próximos encuentros que encara su equipo, tras haber tenido días para entrenar después de nueve semanas consecutivos con partidos cada tres días.

"Hemos trabajado como habitualmente no hacemos. Hemos hecho de todo, trabajo táctico, el aspecto ofensivo que en los últimos partidos no ha salido bien. Empezamos una semana importante con el partido ante el Espanyol, los octavos de final contra el Liverpool y el clásico. Estamos bien, ojalá se pueda hacer un buen partido mañana (sábado)", aseguró.

Para ello advirtió de que el nivel de concentración de sus jugadores deberá ser alto y sin pensar en los próximos encuentros decisivos. "Es un momento importante de la temporada porque queremos llegar al partido contra el Barcelona del domingo con buenas sensaciones. Eso significa ganar mañana (sáabdo) y pasar a cuartos de final de la Champions".

"El Espanyol es un equipo que tiene una motivación espectacular, va a jugar un partido sólido con buena organización defensiva, con poco espacio y tienen buenos delanteros. Joselu es muy peligroso en el balón aéreo. Desde este punto, nosotros tenemos que estar motivados y concentrados porque va a ser complicado".

RODRYGO SERÁ EL '9' DE UN REAL MADRID SIN BENZEMA

Una nueva ausencia del francés Karim Benzema, con un problema de tobillo tras un golpe, provocará que el brasileño Rodrygo Goes sea el elegido para jugar como 9 ante el Espanyol.

Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid Foto: AFP

"Mañana (sábado) va a jugar Rodrygo de delantero centro. Tiene que jugar donde el equipo lo necesita, a veces hay partidos que es mejor meter sus cualidades por fuera y en otros partidos hace falta su calidad entre líneas. Él puede jugar en muchas posiciones, es lo bueno y tenemos que aprovechar esas cualidades que tiene", resaltó.

También ve listo para ser titular 'Carletto' al canterano Álvaro Rodríguez, que en los últimos partidos disputa los últimos minutos y ya ha marcado y asistido con el primer equipo. "Creo que está preparado. No tiene experiencia pero nadie cuando empieza un trabajo la tiene. Él tiene calidad para jugar desde el primer minuto".

Y confirmó Ancelotti que el regreso del francés Ferland Mendy, que regresó a la dinámica de grupo recuperado de su lesión muscular, tendrá que esperar. "Ha recuperado y va a entrenar el domingo con el equipo para estar disponible para el partido contra el Liverpool".

Por último, pese a los últimos resultados que alejan al Real Madrid del título de Liga y complican su presencia en la final de la Copa del Rey, el análisis de Ancelotti fue optimista partiendo de la mejoría defensiva de su equipo y convencido de que los problemas ofensivos se resolverán con rapidez.

"Tengo en cuenta que el aspecto defensivo es lo más importante, sobre todo con esta plantilla que tiene una calidad extraordinaria con balón. En el aspecto defensivo es compromiso colectivo, trabajo, sacrificio y en los últimos tiempos lo hemos hecho bien. El equipo es mucho más sólido, presiona más arriba que antes y nos da confianza porque la calidad está ahí", valoró.

"Hay momentos que no se ve, que los delanteros no aciertan, pero está ahí la calidad y acaba saliendo. La base del aspecto defensivo con esta calidad es muy importante", sentenció.