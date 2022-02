Carlo Ancelotti, crítico sobre el partido de Copa del Rey contra Athletic de Bilbao

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que la fecha de la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey, que su equipo encara en San Mamés ante el Athletic Club con el desgaste de sus internacionales sudamericanos tras jugar hace dos días con sus selecciones, "no tiene sentido".

"Es evidente que esta fecha es un poco rara porque nos ha quitado jugadores. Aun así mañana vamos a meter un equipo que puede competir, luchar y ganar. En San Mamés jugamos sin muchos jugadores en Liga y los que jugaron mostraron mucho compromiso. La fecha no tiene sentido", opinó en rueda de prensa.

Publicidad

El técnico madridista estudiará de forma individual el estado de Casemiro, Vinícius, Fede Valverde y Rodrygo para tomar decisiones sobre su equipo titular. "Tenemos que evaluarlos", admitió. "Los que vuelven tras jugar, Casemiro no jugó y Rodrygo lo hizo poco. Tienen cansancio pero van a viajar porque igual no empiezan el partido pero puedo necesitarlos algunos minutos en la segunda parte o en la prórroga. Van a viajar todos", confirmó.

En otros aspectos de su equipo no despejó las dudas 'Carletto', que dejó entrever el estreno en portería de Thibaut Courtois. "No lo he decidido pero puede ser que juegue Courtois porque no he dicho que Lunin solo pueda jugar en Copa. También puede hacerlo en Liga. Mañana evaluaré la posición de portero, a quien meter y después veremos los próximos partidos".

Publicidad

Ni tampoco confirmó el elegido en el lateral izquierdo sin Ferland Mendy ni Marcelo. "Hay dos opciones, puede ser Alaba lateral o Nacho. Marcelo está suspendido, nos deja con una opción menos. Sé quien va a jugar pero no lo digo. La evaluación que hago no va en función de si juega Nico Williams o Berenguer. Nacho es más defensivo y está menos acostumbrado que Alaba en esa posición, puede que se encuentre mejor ante Nico pero con el balón Alaba nos daría muchas opciones en ataque", reflexionó.

Lo que sí confirmó el italiano es el regreso de Dani Carvajal tras superar el coronavirus y de Marco Asensio tras un pequeño problema muscular. "Carvajal está bien, disponible, es verdad que ha entrenado muy poco pero está en condición de jugar. Lucas Vázquez ha cumplido los partidos que ha jugado".

Publicidad

"Hazard y Bale están listos para jugar, es posible que sean titulares porque están bien como Asensio que ha recuperado muy bien. Es verdad que Vinícius y Rodrygo vuelven de viaje pero tienen 20 años, pueden recuperar".

El duelo copero ante el Athletic Club lo calificó Ancelotti como "un partido muy importante" en el que espera a un gran rival. "Nos hace ilusión la competición. A un partido es muy difícil ante un rival fuerte ante el que hemos jugado muchas veces. Va a ser un partido muy igualado. Está claro que para ganar en San Mamés tienes que sacar lo mejor".

Publicidad

"El Athletic no va a cambiar su manera de jugar y nosotros tampoco. Los tres partidos hemos intentado meter nuestras cualidades en el campo y ellos han metido calidad, compromiso defensivo e intensidad. Nos salió bien en los tres pero mañana es otra historia, son los cuartos de Copa y será muy difícil", agregó.

Por último, Carlo explicó la situación vivida con su licencia de entrenador vencida desde el último día del 2021. "Soy un hombre que intenta respetar la ley y las reglas, fue un malentendido porque es verdad que la licencia me caducaba pero me ha ayudado la asociación de entrenadores españoles a hacer un curso con ellos en octubre. Fue una falta de comunicación con la Uefa. Doy las gracias a la asociación de entrenadores españoles que me ha ayudado".