¿Carlo Ancelotti es candidato para ser técnico de la Selección Brasil? así va el tema

La Selección de Brasil siempre ha sido considerada como una de las mejores del mundo y luego de 21 años sin ganar un titulo mundial, su objetivo es volver a estar en la cima y por eso quieren tener a Carlo Ancelotti como técnico. El italiano ha sabido tener una carrera brillante con grandes trofeos cosechados con equipos como Milán y Real Madrid. Justamente, su actualidad presente con los 'merengues' es su principal traba para tomar el mando de la 'verdeamarelha'.

Según el medio 'Globo Esporte', de Brasil, la Confederación brasileña de Fútbol está dispuestas a todo para hacerse con los servicios de Carlo Ancelotti, tanto así, que "el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, tiene prevista una reunión en febrero con el presidente del club español, Florentino Pérez, para formalizar una propuesta".

El encuentro entre directivos brasileños y 'merengues' sería una realidad puesto que "el italiano ve con buenos ojos la posibilidad de hacerse cargo de la selección brasileña tras el final de la temporada europea, en junio".

Y es que el posible interés de Ancelotti se habría reforzado con la ayuda de Vinícius Junior, Rodrygo y Éder Militao, jugadores que militan en el Real Madrid y que le estarían haciendo 'guiños' al entrenador para que los dirija en la 'canarinha'. "La buena relación del entrenador con los jugadores brasileños pesó en la decisión de la CBF", complemento el citado medio.

Publicidad

Dicho esto, la CBF no tendría afán en presentar a un técnico en propiedad antes de junio, sobre todo porque las primeras fechas FIFA no corresponderán a eliminatorias sudamericanas. Por eso, el plan es que Ramon Menezes, actual DT de la categoría Sub-20, que tiene a la 'verdeamarelha' como líder transitorio de dicho combinado en el sudamericano, asuma como interino mientras toman una decisión oficial.

Ahora bien, en dado caso de que Ancelotti no pueda llegar al banquillo de los brasileños, "la CBF tiene otros dos nombres en la mira: el portugués José Mourinho, de la Roma, y ​​Jorge Jesus, ex del Flamengo y actualmente en el Fenerbahce, de Turquía. El nombre 'carioca más citado es Fernando Diniz, de Fluminense".

Sin duda alguna, los brasileños todavía tienen la herida de haber caído en los cuartos de final de Qatar 2022 contra Croacia. Con una nómina de lujo, muchos ponían a los 'cariocas' en la final e incluso como campeones. No obstante, se dejaron igualar y no fueron efectivos desde los doce pasos frente a los 'balcánicos'. 'Tite', el entrenador de los brasileños, dejó su cargo, tras no conseguir el anhelado objetivo.