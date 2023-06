¿Carlo Ancelotti le cerró la puerta a Brasil?: el italiano fue contundente sobre su futuro

El técnico italiano Carlo Ancelotti confirmó en su penúltima comparecencia de la temporada que seguirá siendo el entrenador del Real Madrid la próxima campaña y cumplirá el contrato firmado con el club blanco, en una "luna de miel" que "sigue", con la esperanza de hacerlo mejor el próximo año.

"La luna de miel sigue, no he tenido ningún problema con el club, todo lo contrario, la relación ha mejorado en este periodo que hemos pasado juntos. Seguimos adelante", confirmó Ancelotti en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas.

"Estoy muy contento de seguir e intentar hacerlo mejor la próxima temporada", añadió tras conquistar en la presente tres títulos: Copa del Rey, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa.

Ancelotti se puso a sí mismo una valoración positiva en el curso que acaba aunque reconoció que ante tanta carga de partidos, hasta 61, le costó transmitir la motivación necesaria a sus jugadores en algunos encuentros.

"Es difícil ponerse una nota a sí mismo, lo que siento es que ha sido una temporada muy larga y complicada. Hemos trabajado mucho, no hemos tenido mucho tiempo y a nivel personal a veces no he sido capaz de transmitir una motivación alta porque estar motivado cada tres días es muy complicado", confesó.

"He dado todo lo que podía dar. La nota que me pongo es positiva, pero estoy seguro que lo voy a hacer mejor el próximo año", sentenció.

Aunque no sea definitivo, estas declaraciones ponen en 'jaque' a la Selección de Brasil, que en transcurso del año y desde la salida de 'Tite', han manifestado su intención de ficharlo para convertirse en el nuevo estratega de la 'canarinha', por encima de los varios candidatos al cargo, que el mismo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ya ha anunciado.

Lo único cierto hasta ahora, es que el italiano está contento en Real Madrid y, por sus declaraciones, parece estar interesado en permanecer en el equipo español.