Carlo Ancelotti: "Pienso que después de 1272 partidos, no tengo que demostrar nada a nadie"

El triunfo del Real Madrid en el clásico copero del Camp Nou, el segundo más amplio de la historia en casa del Barcelona, no lo interpreta Carlo Ancelotti como una reivindicación y aseguró que tras dirigir "1272 partidos", no tiene "que demostrar nada a nadie".

"Miré de casualidad el otro día el número de partidos antes del Barcelona. No sabía cuál era el número pero pensaba que estaba cerca de 1300 y cuando llegue tendré que celebrarlo un poco", aseguró en rueda de prensa.

"Lo que pienso es que después de 1272 partidos, no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce y me puede evaluar, pero no tengo que demostrar nada a nadie", manifestó.

Pese a la goleada 0-4 en el Camp Nou, a Ancelotti no se le vio especialmente feliz después de días en los que escuchó que si no ganaba un título considerado entre los tres grandes, no continuaría al mando del Real Madrid. El técnico italiano explicó la razón de su comportamiento tras sentir tanta presión.

"Estoy muy bien, tranquilo, ilusionado y con mucha motivación porque el equipo está bien. Mi humor depende mucho de cómo está el equipo. Lo veo muy bien y a nivel personal estoy igual, no tengo problemas. A veces, después del partido, uno está tan cansado que solo quieres quedarte tranquilo. En un partido como el miércoles hay mucha presión antes y durante, y cuando acaba te viene el cansancio y solo tienes ganas de descansar", explicó.

Con su experiencia, Ancelotti admite la crítica y entiende que mucha gente dudase sobre su continuidad. "No me sorprende (la duda). Es nuestro trabajo. Estamos en el foco, es bastante normal y no tengo ningún problema".

Horas después de uno de los triunfos más importantes de la temporada y con la mejor segunda parte del curso, Ancelotti confesó que el día libre que concedió al equipo y que tanto celebraron sus jugadores en el vestuario visitante del Camp Nou, él lo aprovechó para ir con su mujer "a la casa de campo en bici".