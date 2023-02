Carlo Ancelotti respalda la posición de Sergio Ramos luego de retirarse de la Selección Española

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se posicionó en favor de su exjugador Sergio Ramos, tras anunciar el fin de su etapa como internacional español criticando que no sea seleccionado por edad y que no se valoren los méritos deportivos, y aseguró que en el fútbol "no hay que mirar el pasaporte".

"El tema de la edad es igual para los veteranos como para la juventud. Si un jugador cumple no tiene que mirar al pasaporte. Si con 17 años merece jugar, que lo haga. No tiene que jugar si no lo merece o si no es mejor que otro, lo mismo con un jugador de 37", defendió cuando fue preguntado por la situación de Ramos.

"Un entrenador tiene que evaluar lo que pasa en el campo cada día, en cada entrenamiento, si está bien y puede cumplir el jugador, da igual la edad. En lo bueno y en lo malo nunca tiene que ser algo para tomar una decisión, en mi opinión", añadió.

Recordó Ancelotti lo que ha vivido en su carrera y el momento en el que apostó por un joven en la portería que se convirtió en leyenda.

"A veces me dicen que no utilizo la cantera y se olvidan de que puse a Buffon con 17 años al inicio de mi carrera. Fue porque era muy bueno, mejor que otros. Ha ganado la Liga de Campeones un jugador con 39 años como Maldini que entrenaba una vez a la semana y jugaba porque era mejor que otros y punto. Si eres mejor que otros tienes que jugar", sentenció.

Carlo Ancelotti dirigió al central español en su primera etapa con el equipo blanco. En su transición por el banquillo del Real Madrid logró conseguir, junto con Ramos, varios títulos, entre ellos: la Copa del Rey, la mítica final de Champions League frente al Atlético de Madrid en donde Sergio Ramos fue uno, si no es que el mayor, protagonista de dicha final. También una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Razón suficiente para salir a defender a su exjugador con su postura además de darle ánimos luego de salir de la Selección Absoluta de España de manera definitiva.