Carlo Ancelotti se quitó peso de encima en la previa a la final de la Copa del Rey frente a Osasuna

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó en vísperas de la final de la Copa del Rey ante Osasuna, en el estadio sevillano de La Cartuja, que no piensa que se va a "jugar" su futuro como técnico madridista "en una final", la de este sábado, "y en una semifinal", la de la Liga de Campeones que afrontarán desde el martes en el campo del Manchester City, y dejó claro que tiene contrato hasta junio de 2024..

"Me juego una final de Copa y una semifinal (de 'Champions'), nada más. No me juego mi vida; mi vida está bien. La final de Copa es muy importante, al principio para que no, pero sí lo es, y luego sería mejor preparar las semifinales (frente al City) con un título en casa, pero, pase lo que pase, las prepararemos también con la misma ilusión y ganas", recalcó 'Carleto' en rueda de prensa antes del entrenamiento oficial en La Cartuja.

El técnico italiano abundó en este asunto al ser preguntado por si sería injusto que pudiera jugarse su puesto en sólo once días, dependiendo de los resultados que obtenga en esos encuentros. "Está muy claro mi futuro, mi contrato caduca el 30 de junio de junio de 2024, no mañana", replicó.

Añadió, además, que no le parece "correcto" hablar de estas cuestiones en este momento, si bien precisó que también tiene que decir que tiene "el cariño extraordinario del presidene (Florentino Pérez), de los directivos, de todo el club, de los jugadores y de la afición", y que para él "esto es suficiente", aseveró.

Ancelotti reiteró que no piensa en que se va a jugar seguir en el cargo en la final de Copa y en la citada eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones, y que le "gustaría ganar las dos cosas".

En cuanto a nombres propios, el italiano precisó que el centrocampista croata Luka Modric, que ha rebajado las dos semanas de baja por su pequeña lesión en los isquiotibiales, "es duda", aunque "ayer entrenó muy bien, sin problemas", y tras la sesión de este viernes valorarán con él "si está cómodo para jugar", si bien desconoce si podrá hacerlo o no de inicio.

"Las sensaciones de ayer fueron fueron muy buenas. Lo veremos en el entrenamiento de hoy; si no se siente cómodo, no vamos a ariesgar, pero si está bien, lo hará", señaló Ancelotti, quien confirmó, además, que el central austriaco David Alaba, recién recuperado de una lesión, "está muy bien, ha entrenado con mucha carga y datos muy buenos", por lo que "mañana empezará (de titular) el partido".