Carlo Ancelotti sin reproche alguno por el The Best: aprobó todos los premios que se llevó Argentina

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, expresó reproche alguno tras no ser elegido entrenador del año, pese a conquistar LaLiga y la 'Champions', y felicitó por el premio 'The Best' al seleccionador argentino Lionel Scaloni, así como a Leo Messi y 'Dibu' Martínez, elegidos por delante de Karim Benzema y Thibaut Courtois como mejor jugador y mejor portero del 2022.

"Para nosotros no es demasiado importante este premio. Ha contado mucho el mundial", justificó Ancelotti tras la gala en la que no estuvo presente él ni sus jugadores.

"El Mundial ha dicho que Argentina ha sido campeón del mundo merecido, es bastante normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este galardón. Por eso, yo personalmente, les felicito", manifestó en rueda de prensa.

Esquivó la polémica 'Carletto' pero dejó claro que los tres mejores jugadores del año a los que él habría votado, habrían sido todos del Real Madrid.

"No me ha llamado la atención los tres primeros (Messi, Mbappé y Benzema), es bastante normal, son futbolistas de un nivel extraordinario. Mis tres no puedo decirlos porque tengo conflicto de intereses. Son del Madrid por cierto", apuntó.

Tras toda la ceremonia de los premio 'The Best', 'Carletto' ya prepara su próximo reto, 'El Clásico'. Esta vez, con una plantilla con altas y bajas para afrontar las semifinales de la Copa del Rey. Rodrygo aún es duda y David Alaba junto con Ferland Mendy son los que seguramente seguirán en la enfermería del Real Madrid.

Por el momento, Ancelotti tiene a su equipo segundo en la liga de España, viene de un partido de ida en Anfield en donde su equipo pudo remontar un 2-0 en contra, para terminar goleando 5-2 de visitante. Ahora, en Copa del Rey, tras eliminar al Atlético de Madrid, se medirá contra un siempre complicado Barcelona, que, si bien no ha tenido sus mejores días luego de la eliminación en Europa League por parte del Manchester United, y perder por primera vez en su historia, con el Almería, seguramente darán un partido digno de una semifinal de Copa del Rey.