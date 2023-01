Carlo Ancelotti: "Tenemos que aguantar este mes, todo el mundo da por muerto al Real Madrid"

Convencido de la reacción de su equipo, Carlo Ancelotti apuntó a dos factores, uno esperado como un bajo momento físico, y otro inesperado, las lesiones, como detonantes del mal momento que protagoniza el Real Madrid en enero, tras dos derrotas y un empate en sus tres últimos encuentros.

"Es complicado tener un nivel alto de condición física, lo que no era previsible es tener lesiones que nos han afectado un poco", analizó en rueda de prensa. "La de Tchouaméni, Alaba, ahora Lucas, eso no era previsible y ha afectado. Que no estuviésemos a tope ahora era bastante normal y que enero fuese un mes complicado era previsible".

Publicidad

"Tenemos que aguantar este mes. Todo el mundo da por muerto al Real Madrid. Esta dinámica no es positiva, duele, pero tenemos que tener calma y confianza porque la temporada es muy larga. Hay que aguantar este periodo complicado, jugamos contra equipos fuertes en buena dinámica pero no vamos a bajar los brazos nunca", aseguró.

El calendario depara partidos de alto nivel para el Real Madrid como el inminente duelo copero ante el Villarreal y los enfrentamientos en LaLia contra Athletic Club y Real Sociedad.

"Vamos a salir de este momento. No sé cuando, tenemos la esperanza de que vamos a cambiar esta dinámica mañana o el domingo. Pero seguro que saldremos y no va a ser demasiado tarde porque este equipo va a competir hasta el final en todas las competiciones", auguró.

La visita a La Cerámica, donde cayó derrotado en su última jornada liguera, lo considera 'Carletto' como "una oportunidad para salir pronto de un momento complicado". Sabía que llegaría, como advirtió en varias ocasiones cuando su equipo exhibía regularidad y saca lo positivo del bache de su equipo. "Cuanto más pronto, mejor vamos a estar".

Publicidad

NO PERDER LA CONFIANZA, LA RECETA DE ANCELOTTI

El papel de un entrenador en un momento inestable de un equipo, aseguró Ancelotti que "no es tan complicado" y apuntó a la labor defensiva como primer punto que corregir. "Lo que tienes que hacer es evaluar bien lo que está pasando, ser lo más objetivo posible y hacer las cosas lo más sencillo posible. En el fútbol lo más sencillo de hacer es defender bien".

Publicidad

Por eso, apuntó que la mejore "receta" es "tener confianza" y no perderla "en un equipo que hasta noviembre lo ha hecho muy bien". Recordó el técnico italiano que el Real Madrid pelea "por competiciones muy importantes" y que dispone de "una plantilla con jugadores fantásticos".

Entrando en nombres, el entrenador del Real Madrid admitió el mal momento del croata Luka Modric y lo diferenció del que protagoniza el alemán Toni Kroos. "Son dos cosas distintas porque Toni lo está haciendo muy bien, en todos los partidos está en buena condición física tras descansar por no ir al Mundial. Luka es distinto, ha estado en el Mundial, su condición no es óptima pero poco a poco va a dar al equipo más".

Lamentando la baja de un jugador que no tiene recambio en la plantilla como el francés Tchouaméni, Ancelotti dejó abierta la posibilidad de que la posición la ocupe Eduardo Camavinga. "Tengo mucha confianza en él, es verdad que le he quitado muchas veces al final de la primera parte, no he sido muchas veces justo con él, pero la confianza es total y mañana va a aportar al equipo como siempre. No hay otro con el perfil de Tchouaméni, Camavinga puede ser una opción como pivote".

Las lesiones en defensa abren la puerta de la continuidad que no ha tenido toda la temporada Nacho Fernández. "Es un defensa muy fiable", reconoció Ancelotti. "Ha jugado muy bien contra el Valencia como lateral izquierdo y en este momento puede aportar algo bueno", añadió antes de admitir que su equipo ha "regalado cinco goles que se podían evitar" en los últimos partidos.