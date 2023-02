Carlo Ancelotti: "Vinícius Júnior es un jugador increíble, todos mis nietos tienen la camisa de él"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti , defendió este sábado la figura de su jugador brasileño Vinícius , un día antes del duelo contra el Mallorca, en la 20ª jornada de la liga española, y en la semana previa al Mundial de Clubes.

"Para mí es un gran futbolista, mis nietos son todos de Vini. A los jóvenes les gusta este tipo de jugador, que tiene tanta calidad, que es espectacular con el balón… Mis nietos tienen todos la camiseta de Vinicius, solo quieren ésta", afirmó el italiano a la pregunta de si el brasileño es un ejemplo.

Vinicius ha sido noticia estos últimos días, primero después de que unos aficionados del Atlético Madrid colgaran un muñeco con su nombre y después tras ser víctima de un agresión por parte de su compatriota Gabriel Paulista, en el partido contra el Valencia, que llevó a le expulsión de éste.

"Va a preparar el partido como siempre, intentando aportar, metiendo su calidad en el campo, y después, a ver lo que pasa, Vini no necesita que yo hable con él, esta muy focalizado sobre lo que tiene que hacer", añadió.

En cuando a Karim Benzema, lesionado en la parte de atrás del muslo derecho el jueves en el partido atrasado de la 17ª jornada de Liga contra el Valencia (2-0), está descartado para Mallorca, pero estará disponible para el Mundial des clubes, avanzó Ancelotti.

"Militao y Karim les están haciendo pruebas ahora. No parece nada serio, creo que para mañana están descartados, pero para el Mundial viajaran con nosotros, y estarán disponibles para el primer o el segundo partido, pero es bastante leve para los dos", dijo.

El jueves, Militao salió por lesión tras un contacto con Samuel Lino en el minuto 36, y Karim Benzema cedió su plaza a Rodrygo.

Tras su partido en Mallorca, de la 20ª jornada de Liga, el domingo el Real Madrid viajará a Rabat para disputar el Mundial de Clubes.

Referente al partido con el Mallorca, el técnico italiano mostró su inconformismo: "No estamos contentos de jugar con menos de 72 hora, no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo pero qué mínimo que descansar 72 horas. Jugar domingo a las dos, no me parece correcto".

Los Merengues jugarán su semifinal el miércoles contra el vencedor del duelo de cuartos final entre Seattles Sounders (EEUU) y Al-Ahly (Egipto). En caso de victoria, disputarán la final el sábado.

"No hemos entrado en la preparación del Mundial. Conocemos los equipos de cuartos, pero veremos después del partido de Mallorca", dijo Ancelotti.