Carlo Ancelotti ya no sería más el técnico del Bayern Múnich

Así lo informa este jueves la prensa alemana, que asegura que los jugadores ya fueron informados de la situación y que solo faltaría el anuncio oficial.

Luego de que los dirigentes del Bayern Múnich convocaran para este jueves por la tarde una reunión de crisis tras la derrota 3-0 con PSG en la Liga de Campeones, la decisión final habría sido la de despedir al técnico Carlo Ancelotti, según informa el diario ‘Sport Bild’ en su sitio de internet.

Este jueves, la prensa alemana amaneció con la versión de la salida de Ancelotti. En parte, por la forma en la que ha manejado el vestuario. La derrota con PSG apenas habría sido una gota del vaso. A la opinión pública no le gusta ver a sus ídolos en la banca, y menos cuando el equipo no marcha bien, pues es tercero en la Bundesliga tras seis jornadas, una campaña que no se admite para el elenco más poderoso de esa liga.

