Carlo Ancelotti ya piensa en fichajes y al parecer ya le encontró reemplazo a James Rodríguez

James Rodríguez y Carlo Ancelotti han creado una gran relación en el mundo del fútbol, desde el 2014 cuando el cucuteño llegó por primera vez a las huestes del Real Madrid.

Desde entonces, el colombiano parece haber flechado con su talento al entrenador italiano, quien en cada equipo que ha dirigido, desde que se conocieron, ha buscado tenerlo en sus filas. Así fue en Bayern Múnich, Nápoles y recientemente el Everton, donde el mediocampista era el eje central de su proyecto.

No obstante, todo parece indicar que en este nuevo ciclo que tendrá Carlo Ancelotti en el Real Madrid, Rodríguez Rubio no tendrá un cupo en el equipo, pues según información que ha trascendido, no es del agrado del director deportivo.

Sin quedarse con los brazos cruzados, el estratega ha buscado un jugador que tenga unas características similares a las del '19' del Everton. Y todo parece indicar que lo habría encontrado.

Se trata de Martin Odegaard, tal como afirmó 'Marca', un media punta noruego que al igual que James Rodríguez, juega con su pierna zurda, cuenta con un gran pase final y además tiene gol.

El noruego, quien es una de las estrellas de su selección, tendría algo más en común con el colombiano, pues este también decidió migrar a la Premier League, en busca de las oportunidades que Zinedine Zidane no le otorgó.

Así las cosas, una de las jóvenes promesas del fútbol noruego, que aún pertenece al conjunto 'merengue', podría convertirse en el nuevo 'favorito' de Carlo Ancelotti.