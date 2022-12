Carlos ‘Piscis’ Restrepo: “De la Sub-23 hay jugadores interesantes para la Selección de mayores”

El extécnico nacional Sub-20 analizó y entregó su punto de vista sobre la Selección Colombia Sub-23, que el pasado domingo cayó 1-3 con Uruguay y perdió la opción de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Todo un país se ilusionó con el trabajo de la Selección Colombia Sub-23, luego de avanzar a la ronda final de la competición organizada por la Conmebol y que se disputó en territorio patrio. Sin embargo, todo se diluyó al final del torneo, con un cierre con pocos argumentos futbolísticos y un mar de dudas.

Publicidad

Hoy, tras la clasificación de Brasil y Argentina a los Olímpicos, llovieron las críticas para el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico; para los jugadores y también para los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.

Carlos ‘Piscis’ Restrepo, experimentado entrenador de categorías menores de Colombia y quien fue el timonel de la última participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, que fue en Río de Janeiro, en 2016, entregó su opinión en charla con GolCaracol.com.

¿Cuál es su opinión sobre la participación de Colombia en el Preolímpico?

“Estuvimos al frente de un torneo complicado. La época en la que se juega y las condiciones del reglamento son muy complejas. Especialmente para el técnico, que no pudo tener a los jugadores que deseó. Ya cuando vino la competencia, fue difícil porque se quiere lograr esa regularidad en conjunto y los altibajos en la nómina, se notaron. Para nadie es un secreto que a Colombia le faltó regularidad. Algunos jugadores sufrieron muchos altibajos en su rendimiento, lo que resintió el trabajo de la Selección”.

Publicidad

¿Qué le hizo falta a Arturo Reyes para clasificar a la Selección a los Olímpicos?

“A pesar de que no se pudo tener a ciertos jugadores, se pueden rescatar a los que estuvieron. No es solo ganar el evento, sino mirar a futuro. Hubo jugadores que no pudieron estar. Por ejemplo, John Lucumí y Carlos Cuesta, ambos del Genk de Bélgica: dos muy buenos centrales que hubieran sido importantes en este Preolímpico. Está el caso de Luis Díaz, de Juan Camilo Hernández, de Luis Sinisterra, entre otros”.

Publicidad

Reyes hablaba de futbolistas para la Selección de mayores, ¿cuáles le gustaron a usted?

“Hay jugadores que han pasado por proceso de Selección como: Kevin Balanta, Eduard Atuesta, Nicolás Benedetti y Jorge Carrascal. Estos son jugadores interesantes, que podrían estar en un futuro con las mayores”.

¿Cómo pueden hacer el empalme con el combinado de mayores?

“Yo creo que al final hay jugadores que indudablemente continuarán en el proceso de formación y consolidación a nivel de sus clubes y competencias, que más adelante puedan surtir las Selecciones mayores. Los trabajos deben ser secuenciales. Nosotros no somos mucho de planificar. Queremos la inmediatez, armamos una Selección y queremos ganarle a todo el mundo”.

Publicidad

¿Le daría algún consejo a los involucrados en la Selección Colombia?

"Tenemos que pensar de manera más positiva, cómo podemos llevar todo este proyecto de Selección. Mirar qué es lo bueno de esto que se jugó, que muchas veces te puede sacar como la consolidación de jugadores. Colombia tiene que mejorar en su proceso. Hay que capacitar a nuestra gente para estar al día. Es importante el tema metodológico, que crezca".

Publicidad