Carlos ‘Piscis’ Restrepo: “El ‘profe’ Arturo Reyes debe estar calmado, no se puede dejar distraer”

El estratega antioqueño, quien tiene amplia experiencia en las categorías inferiores de la Selección Colombia, dialogó con GolCaracol.com sobre el proceso del actual técnico de la Sub-23, de lo difícil que es el Torneo Preolímpico y del rival de la ‘tricolor’, Ecuador.

Carlos ‘Piscis’ Restrepo conoce y sabe la manera en la que se trabaja en las categorías menores de la Selección Colombia. Por esa razón, opinó y analizó la ‘tricolor’ Sub-23 que está disputando el Torneo Preolímpico.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

El entrenador oriundo de Medellín charló con GolCaracol.com y respaldó el proceso de Arturo Reyes. Además, se refirió a las dificultades que ha tenido que encarar el actual equipo nacional.

Por otra parte, ‘Piscis’ habló de los jugadores destacados de la Selección y opinó sobre Ecuador, el rival de este martes, a las 8:30 p.m.

¿Cuál es su análisis luego del primer partido de la Selección?

Publicidad

“Este tipo de torneos son complejos por la época, porque no te prestan los jugadores, muchas veces no se encuentra con jugadores que vengan con ritmo, entonces hay que tratar de consolidar un equipo. El gran enemigo es el tiempo. Colombia le toco un rival fuerte, ellos (Argentina) tienen esos ítems superados, pudieron llevar jugadores que son protagonistas en sus ligas, con regularidad, una selección muy hecha y conocedora de su idea de juego. Tenemos con que, hay un buen técnico, un buen grupo de jugadores, la distancia no es tan larga, pese a haber perdido, hay que mejorar en este segundo juego”.

“Esperemos que Arturo Reyes tenga la capacidad de leer el partido frente a Ecuador”

Publicidad

¿Qué opina del rendimiento de los futbolistas llamados a ser los líderes de Colombia?

“Si se habla de Atuesta, Carrascal o Benedetti, estamos haciendo énfasis en muchachos que ya llevan una carrera importante, con huella de Selección. Nos va a servir un nivel individual que aporte al juego colectivo. El equipo estuvo muy largo, se perdió la función de estos jugadores técnicos y que tienen fútbol asociativo”.

¿Qué piensa de Arturo Reyes y las críticas que ha tenido?

“Es un proceso difícil, el profe tiene que estar calmado, uno no se puede dejar distraer por el periodismo, ni por la afición, tiene que estar claro que debe encaminar un grupo con el mismo objetivo, y que ese objetivo no cambie, independientemente que se haya perdido un juego. Él tiene claro eso, es un hombre de fútbol, ha demostrado que tiene capacidad y a los muchachos hay que comprometerlos por las circunstancias del certamen. Tienes que revertir esa primera adversidad, oídos tapados hacia otra distracción que se pueda presentar, esas reacciones son las que nosotros los técnicos tenemos en el fútbol; unas veces nos van a aplaudir, y otras no tanto. Simplemente es reunirse con su grupo, retomar la idea de juego que se ha venido trabajando y que cada uno aporte para el colectivo. Si nos comparamos con lo que hemos visto de las demás selecciones, no estamos lejos”.

Publicidad

‘Sachi’ Escobar: “El partido contra Ecuador en el Preolímpico será parejo, pero es un rival de cuidado”

Por último, ¿Cómo ve al rival de Colombia, la selección ecuatoriana?

Publicidad

“Que tema tan difícil que es el fútbol, Ecuador no hizo una buena presentación y a Célico le quedan muchas dudas, porque estaba esperando una mejor expresión de su equipo. El resultado fue muy amplio para lo que se vio en el campo. En Ecuador no vi esa cohesión que se necesita. En el fútbol siempre se da el complemento de la característica individual del jugador hacia un colectivo, entonces no sé si después venga la reacción de Ecuador a jugar un poco mejor. Veo un partido mano a mano, dos selecciones que necesitan reaccionar para encaminarse en el Preolímpico”.