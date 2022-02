Carlos Queiroz arremete contra Samuel Eto'o: "Ojalá corrija sus palabras, esto no es una guerra"

El seleccionador de Egipto, el portugués Carlos Queiroz, criticó al exjugador Samuel Eto'o, actual presidente de la Asociación de Fútbol de Camerún, por instar a los jugadores de su selección a tratar el partido del jueves, de la semifinal de la Copa África contra el combinado egipcio, como si fueran a una guerra.

Queiroz lamentó las declaraciones del que fuera exjugador del Barcelona, Real Madrid y Mallorca, entre otros, y gran referente del fútbol camerunés en su momento.

El seleccionador de Egipto señaló que Eto'o "no aprendió nada cuando estaba en el fútbol profesional".

"Lamentablemente, creo que es un enfoque muy desafortunado, incluso para la gente de Camerún. Creo que se olvidó que unos cameruneses murieron hace unos días en un estadio; hacer una declaración así en la previa de un partido... No creo que aprendiera nada cuando estaba en el fútbol profesional. Fue un comentario desafortunado, el fútbol no es guerra, es celebración, alegría, felicidad", dijo Queiroz.

"Eso es lo que vamos a hacer. Responderemos con alegría y fútbol de calidad, porque estamos para hacer feliz al pueblo... Un pueblo que tiene hambre y quiere tener un momento de felicidad ganando. Dejo esa afirmación para que la analice CAF; es un comentario que merece tarjeta roja", insistió el técnico portugués.

El técnico de Egipto, que negó que Mohamed Salah hubiera dado positivo por coronavirus, considera un honor jugar ante el conjunto local. "En mi experiencia, cuando tenemos la oportunidad de jugar una competencia contra el equipo local, es un honor, un privilegio. Es una semifinal contra el anfitrión, con tanta gente, que hace todo lo posible por tener un segundo de felicidad, alegría, gente que a veces tiene hambre y tiene dificultades, así que trabajemos juntos, para crear alegría y felicidad para ellos. Así que hago un llamamiento al Sr. Eto'o para que corrija sus palabras, porque esta no es la forma de jugar, esto no es una guerra. La guerra es para evitar que la gente muera de hambre, o a las puertas de los estadios", insistió.

"El fútbol es alegría, felicidad, tenemos la oportunidad de unirnos a Camerún y producir un fantástico espectáculo futbolístico: ese es nuestro trabajo y para eso estoy preparando a mis jugadores. A la guerra propuesta trataremos de responder con el mejor fútbol, actitud y calidad, esto es lo que espera la afición, esto es lo que espera el mundo que está mirando a la CAN", recordó el preparador de Egipto.

Queiroz indicó que el recorrido "ha sido muy duro para todos, empezamos la competición con 25 jugadores y ahora tenemos 23 disponibles para jugar contra Camerún. A pesar de todo, estamos felices. En estos torneos, cuando cambiamos de estadio y jugamos en diferentes campos, la intensidad del esfuerzo de los jugadores, en tan poco tiempo, suele acabar provocando algunas lesiones, pero gracias a Dios la mayoría están preparados o casi recuperados. Solo Akram y Hegazy no pueden recuperarse aquí", aventuró.

El seleccionador de Egipto reconoce que hay "demasiado ruido en el equipo, demasiada palabrería, mentiras, rumores, mucha gente creando historias con los jugadores... tenemos gente que su trabajo no es hablar, sino seguir haciendo comentarios tácticos, o sobre lesiones. Como dijo el capitán Salah, esta es la selección de Egipto, no es un club, no es Zamalek, Al-Ahly... es la selección de Egipto", lamentó Queiroz.

"Espero que los verdaderos seguidores de la Selección de Egipto sepan que el equipo está bien, con un buen desempeño, con una buena amistad, que somos una familia y que no tenemos guerras aquí. Simplemente no entiendo las historias que se crean tras bambalinas, gente que hará lo que sea por conseguir unos segundos de atención en la televisión, hará todo lo posible, aunque sea perjudicando al equipo", indicó el preparador portugués.

Queiroz se mostró crítico con el entorno en muchas ocasiones. "No veo a nadie de Camerún diciéndome quién está lesionado o quién va a jugar contra nosotros, pero tenemos a nuestra gente diciéndoles todo... Esto es una completa tontería y espero que, de una vez por todas, la afición egipcia saber quién les está mintiendo, quién los está engañando. Quiero que los aficionados sepan esto. Estamos aquí por una razón: jugar para la gente".

El preparador lamentó el ruido generado alrededor de la selección, las críticas y las informaciones que califica como falsa.

"Los profesionales jugamos para la gente, trabajamos duro y nos sacrificamos porque jugamos para ella. Sea consciente de aquellos que lo están utilizando y engañándolo creando historias. Es inaceptable Y si queremos construir un gran equipo nacional llamado Egipto, esto tiene que parar. Dejad de meter a los clubes en la selección, porque esa no es la forma de progresar. Tenemos un Presidente de la Federación que ha pedido calma varias veces a los elementos de la Junta, pero siguen, no respetan al Presidente, no respetan al Ministro y eso no es bueno para el equipo. Jugar contra Camerún ya es bastante difícil, no necesitamos jugar contra nuestra gente al mismo tiempo".

"Cuando un comentarista dice: "Tengo un informante dentro del equipo", hace daño a todo el equipo; es como decir que aquí tenemos un traidor. ¿Cómo puede alguien decir eso, que hay elementos del equipo o staff traicionando al equipo? Si fue en el departamento del señor Eto'o, que habla de guerra, ya sabes lo que le hacen a los informantes. Es imposible que alguien tenga el coraje de engañar a la gente, diciendo que tienen un informante dentro del equipo, no pueden hacer esto, ¡basta!", insistió Queiroz que advirtió que su selección está preparada para el partido de semifinales.

"Estamos listos. No sé qué pasará mañana, pero estaremos preparados y jugaremos al fútbol. Ahora todo lo que tienen que hacer es elegir si jugar al fútbol o hacer la guerra contra nosotros. Porque si eligen una guerra, pierden No tienen oportunidad. ¿Contra nosotros? Cualquiera que diga lo contrario es porque no conoce a los egipcios", concluyó.