Carlos Tévez, señalado por salir de la burbuja de Boca Juniors para visitar a su padre

Boca Juniors amaneció revolucionado el pasado lunes luego de que se conociera que varios jugadores presentaron síntomas parecidos a los del coronavirus durante el fin de semana.

Con el paso de las horas se han conocido nuevos detalles sobre este brote y las posibles razones, dado que el equipo ‘xeneize’ ha permanecido en una burbuja sanitaria para evitar los contagios.

Y uno de los señalados es Carlos Tévez, quien habría ido a visitar a su padre, contagiado con coronavirus, con previa autorización de Boca Juniors.

"La salida del Apache fue con autorización del club debido a que tiene a su padre internado por coronavirus desde hace más de 20 días y la viene peleando, tal como contó el propio jugador semanas atrás en una entrevista televisiva", aseguró el diario 'Olé'.

"Por supuesto que no habría sido la causa del brote, dado que el viernes comenzaron a manifestarse los síntomas en varios jugadores y que él no tiene Covid-19, pero sí indica que el aislamiento del plantel no fue todo lo riguroso que tendría que haber sido", agregó el medio argentino.

Así, habrá que esperar a que se esclarezca mejor la situación, por ahora toda la plantilla de Boca Juniors está aislada y a la espera de los resultados que arrojen los test.