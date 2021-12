Casemiro lo dejó claro: “Kylian Mbappé es compatible con Vinicius Junior”

Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, aseguró que el francés Kylian Mbappé está entre los tres mejores jugadores del mundo y se mostró convencido de que si llegase al club sería "compatible en todo momento" con su compatriota Vinícius Junior.

"Hablando de Mbappé, aunque no es jugador nuestro y es un poco complicado hablar de alguien que no es nuestro, sabemos que es un jugadorazo, está en el top 3 del mundo y es compatible con cualquier jugador del mundo", manifestó en rueda de prensa.

"Tanto Mbappé como Vinicius están en un momento de su carrera increíble, serían compatibles en todo momento. Toda la gente que admira el fútbol lo quiere, porque es un gran jugador", añadió.

Casemiro profundizó en el momento estelar que protagoniza Vinícius y su crecimiento para convertirse en un jugador decisivo en cada partido. Recordó un partido como el del Sevilla, que no fue de los brillantes del delantero brasileño y acabó decidiéndolo con un gran gol.

"Es un privilegio tener a Vinícius, debemos seguir disfrutando de su momento tan bueno porque siempre que está bien es importante para nosotros. La diferencia respecto al Vinícius del año pasado es que este año ha habido partidos que no jugó tan bien y está siendo decisivo como jugador top. Recuerdo ante el Sevilla que no tuvo un buen partido y al final hizo un golazo muy importante para nosotros. Eso pocos jugadores lo tienen, no estar bien en un partido y ser decisivo en una jugada con un gol o una asistencia".

No señaló Casemiro a Vinícius como el mejor jugador del mundo en este momento y prefirió resaltar el trabajo de varios compañeros claves para la buena dinámica del Real Madrid. "Es difícil decirlo, sobre todo porque tenemos jugadores en la plantilla muy importantes. Tenemos a Karim, a Courtois que está en un nivel increíble, Kroos en momento muy bueno".

"Hablar de Vinícius es complicado comparándolo con jugadores de otra liga que no ves su estado de forma todos los días. Yo veo a diario sus cualidades y lo que está haciendo es increíble, está en un momento muy importante en su carrera y ojalá siga así porque es importantísimo para nosotros", sentenció.