Catalina Usme, tras la derrota de América: "Hay que ser autocríticos y aún nos faltan cosas"

América de Cali no logró quedarse con el trofeo y perdió la final de la Copa Libertadores femenina , 1-2 frente a Ferroviária. Un duro golpe para las 'diablas' que hicieron una buena presentación en el torneo continental.

La capitana y autora del único gol de las 'escarlatas' en el juego definitivo, Catalina Usme habló luego del partido y se mostró acongojada, tras no conseguir el objetivo.

"Hoy no pudimos concretar, hay que ser autocríticos y aún nos faltan cosas. Tengo orgullo porque América demostró que estaba preparado para disputar esta final", afirmó Usme, entre lágrimas.

El conjunto colombiano tuvo varias opciones del gol en el segundo tiempo, pero no consiguió la anotación. Al respecto la capitana dijo: "No fuimos efectivas, en el segundo tiempo tuvimos muchas opciones de gol que no aprovechamos. 4 palos, ese es el fútbol y en eso se resumen las finales".

"Los dos goles de ella, fueron las únicas oportunidades que nos llegaron con peligro y fueron dos errores de nosotras", agregó la jugadora de América.

Para terminar, Catalina culminó su intervención con esperanza hacia el futuro: "Vamos a seguir trabajando, ahora con más ganas que nunca".