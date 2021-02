César Azpilicueta: “A Eden Hazard le duele no tener continuidad en el Real Madrid”

César Azpilicueta, capitán del Chelsea, aseguró que a su excompañero Eden Hazard le duele no poder tener continuidad en el Real Madrid.

"Eden (Hazard) es un gran amigo mío y por supuesto que me duele verle así, que no pueda demostrar su calidad, sobre todo cuando aquí en el Chelsea apenas se perdía un partido. Era un jugador muy regular y a pesar de las patadas que le pegaban siempre ha estado disponible", explicó el defensa navarro en una entrevista con Efe.

"Ver que no puede tener esa continuidad duele y a él también. Tiene esa espina clavada y no tengo ninguna duda de que ojalá se pase esto lo más rápido posible, que encadene esos tres o cuatro partidos buenos que aún no ha podido tener para demostrar su talento", añadió.

Las continuas lesiones que ha sufrido el belga no le han permitido demostrar la calidad que exhibió en Stamford Bridge y por la que el Real Madrid desembolsó 100 millones de euros hace años y medio.

"Su sueño era jugar en el Real Madrid y él quiere demostrar que puede", apuntó Azpilicueta.

El extremo belga sufrió una lesión muscular a principios de febrero que le tendrá apartado al menos un mes de la competición.

El jugador de 30 años ha disputado 13 partidos esta temporada con el club de Chamartín y ha marcado tres goles.