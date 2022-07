César Luis Menotti eligió al mejor futbolista de la historia y 'borró' a los argentinos

Siempre será una eterna discusión definir el nombre del mejor futbolista de todos los tiempos. Y así cada que se emite un concepto al respecto, se arman debates y polémicas. Ese fue el caso de César Luis Menotti, reconocido hombre de fútbol y entrenador de fama internacional, quien hizo dicha elección, en una entrevista en su país.

"Pelé es el mejor de todos, era sobrenatural, era imposible. Cualquier partido para Pelé era la final del mundo. Jugabas un entrenamiento y era la final del mundo", dijo Menotti en declaraciones reproducidas por 'Mundo Deportivo', en las últimas horas.

'El Flaco', quien ahora se encuentra vinculado a la AFA, sorprendió así a propios y extraños, porque no mencionó por ningún lado ni a Diego Armando Maradona, ni a Lionel Messi, dos ídolos en su país. Más bien, el argentino siguió elogiando las cualidades a 'O'Rei.

"Para mí era un placer estar en una cancha y verlo. Hacía cosas que uno no entendía. Le gustaba ponerse de arquero y no usar las manos, las sacaba de chilena, de palomita. Personalmente no lo puedo poner en ninguna comparación porque está lejos de todos, lejos absolutamente", complementó Menotti.

En este tema siempre rondan los nombres de Pelé, Maradona y Messi, quienes en diferentes momentos han marcado una época en el balompié mundial. Siempre se han vertido opiniones y conceptos al respecto, ya que el brasileño y el par de argentinos han mostrado calidad en las canchas.

¿Qué dijo Menotti sobre Lionel Messi?

En el mencionado diario español también recordaron en una oportunidad en la que Menotti tuvo una crítica en contra del actual '10' de la Selección de Argentina y estrella actual del PSG, de la Liga de Francia. "Messi es un chico de carácter muy livianito, no es un hombre de reacciones violentas. Por lo tanto, no conozco las causas pero me llamó poderosamente la atención. Estaba al tanto de que había unos intercambios de relaciones difíciles, pero la verdad me sorprende que esto no se haya resuelto de otra manera", expresó el entrenador en el año 2020.