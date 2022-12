Cesc Fábregas quedó en “shock” con la salida de Henry: “Me llamó para venir y estuvo dos partidos”

El mediocampista del Mónaco se refirió en rueda de prensa a la salida del técnico francés, quien fue relegado de su cargo, por los malos resultados del equipo monegasco.

Cesc Fábregas se mostró nostálgico con la salida del técnico francés y mencionó que “una de las principales y grandes razones por las que vine aquí, fue porque Thierry Henry me llamó. Él me conoce muy bien, quería que yo fuera el líder de este equipo, quería que yo jugara todos los partidos, cada minuto en mi posición, jugué dos partidos a sus órdenes, así que, como puedes imaginar, el plan y la mente se quedan en shock unas horas, unos días".

Por otra parte, destacó que el exjugador y campéon del mundo "en el futuro será un gran entrenador, no tengo duda de ello. Y desde mi punto de vista es lo que es. Ya no me sorprende nada del fútbol, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que puedo decir es que trabajo para el Mónaco, juego en el Mónaco. Tomé esa decisión y lo voy a dar todo”.

Cabe recordar que Henry llegó al Mónaco a mediados de octubre del 2018, reemplazando a Leonardo Jardim, pero los resultados no fueron los esperados, ya que obtuvo solo dos victorias por la Ligade Francia y un par más por Copa, de la que fue eliminado en 16avos de final, por el Metz.

El francés no pudo darle vuelta a la situación del equipo del Principado y dejó al club en zona de descenso del fútbol de ese país con 15 puntos, en 22 partidos disputados, solo por delante del Guingamp.

