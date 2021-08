Chelsea, el 'supercampeón' de Europa: 1-1 en el reglamentario y venció 6-5 a Villarreal en penales

Chelsea y Villarreal no se sacaron diferencias, después de empatar 1-1 a lo largo de 120 minutos, obligando a cobrar penales, donde los dirigidos por Thomas Tuchel se coronaron campeones de la Supercopa de Europa, por 6-5.

El campeón de la Champions contra el rey de la Europa League. ¿Qué podría salir mal? Nada. Partidazo, nos regalaron los dos equipos, que se vieron las caras en el Windsor Park.

Desde el pitazo inicial, ambos salieron en busca de la apertura del marcador. Con posturas ofensivas, las oportunidades de anotar no se hicieron esperar en las respectivas áreas.

Sin embargo, con el paso de los minutos, los 'blues' inclinaron la cancha a su favor. La apertura del marcador estaba cerca. Y es que el cuadro español no lograba salir del asedio.

Así fue. Al minuto 27, luego de que Timo Werner arrastrara la marca de los defensa, Hakim Ziyech quedó solo, aprovechó e infló las redes, venciendo al guardameta Sergio Asenjo.

Envión anímico para los ingleses y duro golpe para el 'submarino amarillo'. Pero aún quedaba mucho tiempo por delante y así lo entendió. De hecho, en la parte complementaria, todo cambió.

Villarreal se hizo con la posesión del balón, sometió al contrincante y después de tantas llegadas, consiguió su premio por intermedio de Gerard Moreno, que puso el 1-1 parcial.

A tiempo extra. Restaban 30 minutos para ver si se sacarían diferencias. No obstante, no fue así. El tiempo se cumplió y los penales fueron inevitables. Desde los once pasos, se definiría al campeón.

La Supercopa de Europa era el gran objetivo y para conseguirlo era fundamental evitar errores. Sin embargo, la presión le pasó factura a más de uno al momento de cobrar.

Kai Havertz para el Chelsea y Aissa Mandi y Raúl Albiol para Villarreal fallaron sus ejecuciones. Fue así como, con un 6-5, los 'blues' se coronaron campeones de la Supercopa de Europa.