Chelsea muestra su debilidad por Joao Félix: los ingleses planean una cesión desde el 'Atleti'

El Chelsea expresó formalmente este lunes su interés en la cesión hasta final de temporada sin opción de compra de Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, en este mercado de enero; la fórmula sobre la que avanzan las negociaciones entre ambos clubes, que siguen su curso y aún no están cerradas, según explicaron fuentes cercanas a las conversaciones.

Hasta ahora, no había habido ninguna oferta ni negociación abierta por el atacante luso, hasta que la entidad londinense trasladó este domingo sus intenciones y las formalizó este mismo lunes, para iniciar la cuenta atrás del futbolista, al menos de forma temporal, en el club rojiblanco, siempre que se culmine el préstamo en el que trabajan todas las partes desde este lunes y cuya resolución, si se da, no debería prolongarse en el tiempo.

Aún no es el caso, según fuentes de la operación, mientras prosiguen y progresan las conversaciones para dar forma a la pretendida salida de Joao Félix, que ya expresó al club su idea de marcharse en este mercado de enero, entre el desencuentro que mantiene desde hace meses con Diego Simeone y su suplencia casi constante, diez de los doce encuentros que estuvo disponible, antes de jugar el Mundial de Qatar 2022.

"Por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el 'míster' (Diego Simeone) y él, los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla. A mí, personalmente, me encantaría que continuara, pero creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa", asumió Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, en declaraciones a 'TVE' durante el pasado Mundial de Qatar 2022.

Ante la falta de ofertas para un traspaso, fijado por encima de los cien millones de euros (al Atlético de Madrid le costó los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión más siete de intereses bancarios en el verano de 2019, cuando lo fichó desde el Benfica), el club también se ha abierto a una cesión hasta final de temporada para dar salida a un futbolista que quiere marcharse.

No ha cambiado la postura del delantero ni siquiera la titularidad en cada uno de los dos partidos que ha estado disponible desde su vuelta del Mundial, tanto frente al Elche, en el triunfo por 2-0 en el que aportó uno de los dos goles, como contra el Barcelona, este domingo, con una derrota por 0-1 en el Metropolitano. Entre medias se perdió el duelo con el Oviedo por una sobrecarga. Y antes fue baja ante el Arenteiro por faringoamigdalitis.

El partido contra el Barcelona, si la cesión hasta final de temporada -sin opción de compra- al Chelsea sigue adelante, sería el último de Joao Félix con el Atlético de Madrid, al menos hasta la próxima campaña, a expensas de lo que sucederá entonces cuando el club y el jugador vuelvan a retomar las posibilidades sobre su futuro, una vez que él tiene contrato con la entidad rojiblanca hasta el 30 de junio de 2026.

Joao Félix, de 23 años, no ha alcanzado las expectativas que se esperaban en el Atlético, cuando se convirtió en el fichaje más millonario de la historia del club en el verano de 2019. El anuncio de su fichaje con un vídeo en el Museo del Prado y con el lema 'puro talento' reflejaban el impacto de su incorporación, hasta ahora sin la dimensión que se intuía por las cualidades que posee, sin la cantidad de goles ni el rol decisivo que se esperaba.

En sus 134 partidos disponibles, disputó 131 de ellos (sólo en tres se quedó sin participar por decisión técnica, uno la pasada campaña ante el Oporto y dos este mismo curso, cuando la visibilización del desencuentro contra Simeone fue más patente, ante el Brujas y el Rayo Vallecano), 84 de ellos como titular, con 33 goles y 16 asistencias.

Es un gol cada cuatro encuentros que, sin embargo, están dentro de los tantos esperados por el atacante, según datos de la estadísticas avanzada de 'Be Soccer'. Los goles esperados a lo largo de su trayectoria en el Atlético son 32,14. Él ha marcado 33. Y las asistencias esperadas son 9,88, superadas por las dieciséis que ha dado desde 2019 hasta ahora.

"No tengo ninguna duda de que es un jugador importantísimo. Lo hablamos un montón de veces. Tuvo un buen Mundial, un trabajo importante, jugó muchos partidos, tuvo participación en goles y en la importancia que el entrenador (Fernando Santos) le dio para desarrollar todo lo que tiene y ojalá nosotros podamos ver al mejor Joao que se vio en el Mundial, porque lo ha demostrado y lo puede representar con el equipo", dijo el pasado 21 de diciembre Diego Simeone, cuando el futbolista volvió a sus órdenes tras la eliminación de Portugal.

"Yo quiero lo mejor para el Atlético de Madrid. Hace once años que estoy dejando todo lo que tengo para que el equipo y el club crezcan. Me importa solo eso, ganar, seguir mejorando, creciendo, focalizando en el famoso partido a partido. Después, todo lo que pueda suceder sucederá. Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie. Las cosas serán como tengan que ser", insistió también ese día el técnico argentino.

El pasado 3 de enero, Simeone ya advirtió de que estaba preparado "para lo que pueda suceder" en el mercado. "Nosotros somos empleados del club, somos entrenadores y, a partir de lo que suceda en beneficio del club o del equipo, tenemos que estar preparados para tener soluciones. Y en eso estoy, imaginándome que pueda llegar a pasar e intentando y buscando soluciones para lo que puede llegar a pasar", proclamó.