'Chicharito' Hernández y el vestuario de Los Ángeles Galaxy: "Se cree Messi y Ronaldo juntos"

Javier 'Chicharito' Hernández tiene una mala relación con sus compañeros de Los Ángeles Galaxy, de la MLS, e incluso en la plantilla consideran que el mexicano se cree Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos.

Así lo aseguró e las últimas horas el periodista mexicano de la cadena ‘Espn’, Diego Cora.

"Me dicen que se siente Messi y Cristiano juntos. Viene, se habla solamente con un jugador con su misma nacionalidad (me imagino que sebe ser Jhonatan Dos Santos) y con el resto no se habla", aseguró Cora.

"Los jugadores lo miran ya medio de costado porque se cree una mega estrella", agregó el comunicador.

La mala relación del ‘Chicharito’ con el vestuario del Galaxy podría ser una de las razones por las que el equipo deportivamente no anda bien, pues ha encajado seis derrotas al hilo y se encuentra en el último lugar de la Conferencia Oeste, con 15 puntos.