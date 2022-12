‘Chirapo’, el hincha colombiano que sobrevive en Moscú vendiendo manillas

En la antesala del partido inaugural del Mundial 2018, en el que Rusia superó 5-0 con facilidad a Arabia Saudita, nos encontramos con un pintoresco personaje que se llevó todas las miradas.

No es James Rodríguez, mucho menos Falcao García, ni el ‘Pibe’ Valderrama, ni Faustino Asprilla. Pero sí es colombiano y causa sensación por donde pasa.

Publicidad

En medio del camino rumbo al estadio de Luzhniki, en donde este jueves se inauguró el Mundial 2018 con el partido entre Rusia y Arabia Saudita, el ‘Chirapo’ se hizo famoso.

Todos los que pasaron por su lado lo miraban, le pidieron fotos y lo saludaron. Su atuendo amarillo, azul y rojo de arriba abajo, su sombrero tricolor y su actitud abierta y amistosa lo convirtieron en atracción; como los mariachis mexicanos; los árabes con turbantes o los rusos con pelucas de tonos rojos y azules.

Arma tu Selección Colombia titular para los partidos del Mundial Rusia 2018

“Soy el ‘Chirapo’ de la Selección Colombia, vengo desde Jumbo, en el Valle, viajé desde mi país a Madrid, y de ahí a Moscú. Hoy me siento contento, feliz, esto no se cambia por nada”, relató visiblemente emocionado el pintoresco personaje, mientras propios y extraños se acomodaban a su lado para posar para una y otra fotografía.

Publicidad

Pero ‘Chirapo’ anda en el rebusque, ya que viajó con muy pocos recursos hasta tierras rusas. “Gracias a la gente de Colombia he podido conseguir algo de dinero vendiendo las manillitas de nuestro país. Me han ayudado mucho acá los amigos colombianos y así me voy a ir a Saransk, Kazán y Samara, en donde juega mi Selección”, agregó el hombre de marcado acento vallecaucano.

Le puede interesar: ¡Llegó el fútbol, llegó la alegría, llegó el bullicio, llegó el Mundial Rusia 2018!

Publicidad

En esa lucha diaria, según su propio relato, el ‘Guerrero’, otro seguidor de nuestro país, le ayudó para darle hospedaje en Moscú, en donde ha recurrido al ingenio para pasar el día a día.

“Acá en Rusia todo me toca por señas. Si quiero agua, les hago muecas; si es comida me toca señalar y así es la lucha. No sé ni ruso, ni inglés; entonces me toca como pueda hacerme entender”, finalizo ‘Chirapo’, quien dejó todo en Colombia para viajar a cumplir un sueño.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad