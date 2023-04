Christophe Galtier, en líos: "No podemos tener tantos negros y musulmanes en el equipo"

En las huestes del PSG, de Francia, parece que nunca hay paz en el equipo profesional. Cuando no se generan temas y polémicas por la presencia en la plantilla profesional de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar o Sergio Ramos , hay otras situaciones que salen a relucir y que terminan alborotando el ambiente. Este miércoles, por ejemplo, el protagonista de la noticia es el entrenador Christophe Galtier, quien fue acusado de racismo en su antiguo trabajo en el Niza.

Y todo porque Galtier habría escrito un mensaje al director deportivo de dicho club, en el que hizo una serie de comentarios discriminatorios y que ahora han salido a la luz pública en una denuncia realizada en 'RMC Sport' y en su programa 'After-Foot'.

"Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo “puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho” (el hijo de Galtier es agente y también había hablado con Fournier para advertirle de las palabras del progenitor): Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo", fue la supuesta revelación hecha por Julien Fournier, director de fútbol del Niza.

Esa filtración ya ha generado resonancia no solamente en Francia, sino que ha tenido eco en diferentes medios del mundo. Incluso, medios galos han asegurado que este espinoso y sensible tema le podría costar el puesto en el PSG.

Al respecto, en 'Mundo Deportivo' apuntaron que "el técnico pidió a Fournier que “tenía que darse cuenta que el equipo no se han correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía", refiriéndose a temas religiosos en la confección del a plantilla".

Hasta ahora, ninguno de los protagonistas de la noticia ha hecho alguna manifestación con respecto al escándalo que rodea a PSG y que tiene a Galtier en el ojo del huracán, por la sensibilidad que tienen aspectos relacionados con el racismo y la xenofobia.

En medio de este escándalo, en PSG se preparan para defender el liderato de la Liga de Francia que ostentan gracias a los 69 puntos acumulados tras 30 fechas jugadas y alistan el próximo partido que será frente a Lens, este sábado.