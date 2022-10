Christophe Galtier: “No hablé con Kylian Mbappé sobre el rumor de salida, pero está comprometido”

Muy críticos con las preguntas de los medios informativos, el entrenador del PSG, Christophe Galtier, aseguró no haber hablado con Kylian Mbappé sobre el rumor que apunta a su salida, pero aclaró que lo ha visto "muy comprometido y serio en su actitud".

En una tensa conferencia de prensa antes del medirse al Marsella el domingo, Galtier negó que el ambiente sea negativo dentro del vestuario del PSG y acusó a los medios de tergiversar.

Publicidad

"Diga lo que diga nunca me creéis, escribís lo contrario a lo que digo. Os digo que va todo bien, que son solidarios y decís lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores", dijo.

Y el técnico añadió: "Claro que en el vestuario no nos damos todos los días besos, es normal, pero sí que os digo que este ambiente es mucho mejor que el de otros lugares y que es mejor que lo que decís y podéis imaginar".

Sobre el rumor de salida de Mbappé publicado el martes, horas antes de medirse al Benfica en Champions, Galtier no quiso hacer comentarios y aseveró que el delantero "tuvo la mejor respuesta", pues fue escogido el mejor del encuentro (1-1).

"Yo tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no miento. Respondiendo a lo de Kylian, no hablé con él sobre el rumor, pero lo he visto muy comprometido en su preparación y serio en su actitud", apuntó.