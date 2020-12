Claudio Borghi está que busca trabajo en forma: ahora se postuló para dirigir a Racing

En declaraciones a un medio en Argentina, Claudio ‘Bichi’ Borghi señaló que es de su interés estar al frente de la dirección técnica de Racing , equipo que recientemente se quedó sin timonel.

“Desde que Sebastián Beccacece se fijó fecha de vencimiento en Racing, la ilusión de reemplazarlo se encendió en algunos entrenadores. Con la confirmación del rubio DT de que renunciará cuando termine la Copa Diego Maradona (tiene contrato hasta junio de 2021), empezaron a sonar nombres como posibles sucesores. Y aunque el suyo no haya aparecido en danza, un hombre que hace un tiempo figuró en carpeta levantó su mano: Claudio Borghi”, fue el texto con el que ‘Olé’ acompañó la nota sobre el referente de Argentinos Juniors.

"Soy hincha de Racing y le tengo respeto al club. Estoy más ligado a Argentinos Juniors por pertenencia y porque me crie ahí. Si se da la posibilidad de Racing, me gustaría charlarlo al menos", dijo el entrenador en el programa ‘Como te Va’, de ‘Radio Colonia’.

Precisamente, en el magazine radial también rememoró un episodio bien particular al dirigir en el balompié del Cono Sur, "mi única experiencia en la Argentina fue en un River-Boca. La pasé muy mal por cosas extrafutbolísticas. Previo al partido, un dirigente de Boca me avisó que me habían denunciado por tráfico de autopartes. Y lo peor, es que la denuncia falsa era por un auto que no existía en la Argentina y yo lo tenía en Chile. Mientras yo estaba dirigiendo, el superclásico, mi mujer estaba declarando por mí en la comisaría", recordó el ‘Bichi’.

De otra parte, cabe recordar que, en pasados días, el estratega manifestó que estaba en carpeta para la Selección Colomba, situación que fue rotundamente desmentida por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Contexto que demuestra que el hombre está en búsqueda incansable de trabajo.