"Claudio Bravo me dijo que no sabíamos jugar al fútbol": Jhasmani Campos

El volante de la Selección Bolivia cargó en contra del arquero de Chile, tras el polémico partido jugado el martes pasado en La Paz.

Aunque ya han pasado un par de días después del triunfo de Bolivia sobre Chile, por la fecha 17 de la Eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Rusia-2018, la polémica y el ambiente candente aún se siente especialmente desde la orilla boliviana.

Así, Jhasmani Campos, jugador de los del altiplano, dio una declaraciones al diario 'La Tercera' en las que señala a Claudio Bravo, arquero chileno, por sus dicho en el terreno de juego del Hernando Siles.

"En el segundo tiempo me crucé con él. Me decía que no teníamos nada, que no habíamos ganado nada, que no sabíamos jugar fútbol", dijo Campos.

Además, el mediocampista agregó: "es insólito que un gran portero, un portero reconocido a nivel mundial, caiga en ese juego".

Cabe indicar que el juego entre bolivianos y chilenos terminó en medio de un amago de bronca y en las últimas horas se han conocido detalles de lo sucedido en la cancha.