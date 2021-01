Claudio Bravo, sobre Reinaldo Rueda: "Había mucha presión, hay que estar en la piel del técnico"

Claudio Bravo, referente histórico de la generación dorada del seleccionado chileno, se refirió a la salida de Reinaldo Rueda de ‘La Roja’. De cierto modo respaldó su trabajo, admitió que es una labor compleja y hasta confesó que, en su sueño de ser técnico en un futuro, le aprendió al estratega colombiano.

“Es un tema complejo. No es fácil dirigir un país, atrás había mucha presión y, cuando no se dan los resultados y hay especulaciones de si se va o se queda; es complicado. Pero hay que estar en la piel del técnico. Muchas veces estamos en el papel del jugador, pero no al otro lado. Lo mismo pasa con la parte dirigencial. En Sudamérica es muy difícil y demanda mucho", señaló en una extensa entrevista con ‘TNT Sports Chile’.

Palabras que igual Claudio Bravo respaldó a la hora de analizar su carrera y los entrenadores con los que ha compartido vestuario. Poniendo a Rueda en el mismo lugar que Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Manuel Pellegrini y Luis Enrique.

“Es gente que está a otro nivel. Reinaldo en la Selección es exactamente lo mismo que ellos. Si tú ves dónde ha estado, también ha hecho cosas que uno puede observar y aprender. Los técnicos que están en ese nivel le sirven a cualquier jugador”, señaló.

Y es que, en ese sentido, el actual arquero del Real Betis confesó que sueña con ser técnico después de que ‘cuelgue los guayos’ (tiene 37 años) y, por qué no; algún día ponerse al frente de la Selección de Chile.

“Un día Guardiola me llamó y me dijo que me veía potencial para ser entrenador. Que debía empezar a visualizar esa idea y expandir mis conocimientos. Me encantaría ser técnico y dirigir a la Selección . Necesito mucha preparación y hacer un camino largo y poder estar ahí. He tenido la vivencia y el recorrido, junto con la posibilidad de compartir con grandes técnicos y jugadores. Además, he logrado éxitos en clubes y Selección, entonces me pregunto, ¿por qué no puedo estar ahí?", aseguró.

Finalmente, y sin entrar en opinar sobre el futuro técnico de ‘La Roja’, Claudio Bravo analizó el presente del combinado chileno. “Jugar a nivel de selecciones sin público es raro. Me tocó escucharme en el estadio mis gritos, es algo que nunca me había pasado. Es un poco triste jugar de esta manera, pero es lo que nos tocó. Futbolísticamente nos alta para estar a donde queremos estar. Hay jugadores y herramientas que hacen pensar que podemos competir a mismo nivel de siempre y que no nos pase lo de ahorita; que fuimos dos equipos diferentes con Perú y contra Venezuela. Pero es algo que depende de nosotros finalmente. De creer en el equipo y en el trabajo”.

“Se nos vienen dos partidos difíciles ahorita . Nos ha toca tener malos resultados con Paraguay en Santiago y ellos fueron los que nos dejaron prácticamente por fuera del pasado Mundial. Tienen un técnico que saben prácticamente todo de nosotros (Eduardo Berizzo). Luego vamos a Ecuador, muy complejo porque yo no tengo recuerdos de haber ganado allá. Es una fecha muy difícil, si conseguimos resultados positivos es un empujón anímico importante, pero si no; quedamos descolgados en la tabla. Esperemos que podamos llegar de la mejor manera”, finalizó.

