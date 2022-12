“Colombia está atravesando un mejor momento futbolístico que Ecuador”: Álex Aguinaga

El histórico jugador ecuatoriano analizó a los dos equipos para el juego de este martes. Sabe que para su país el compromiso a ganar es este, pues el calendario que viene es muy difícil.

En 2005 fue declarado como el mejor futbolista en la historia de Ecuador. Sus números lo avalan para esa distinción, per su fútbol lo lleva –inclusive- más allá: Álex Aguinaga no solo jugó en 109 partidos con su selección, disputó nueve Copas América o participó en 708 compromisos con los cuatro equipos en los que militó (Deportivo Quito, Necaxa, Cruz Azul y Liga de Quito) sino que su nombre equivale a respeto y profesionalismo, dentro y fuera de la cancha.

El ‘Maestro’, como le dicen, habló con GolCaracol.com sobre el partido de este martes en Quito, evocó la última victoria colombiana en su país, y opinó del presente de ambas selecciones. Se enciende la grabadora y ruedan sus palabras.

¿Lo han llamado mucho estos días para hablar sobre Ecuador?

Sí, es algo para lo que estoy preparado siempre que hay fecha. Hablar de fútbol es algo que me gusta mucho. Más en juegos como el de este martes contra Colombia, pues ambos países tenemos buena relación y nos parecemos mucho. Además, rivalidad puede existir con todos los equipos del continente, pero cuando se trata de nuestros dos países es aún más interesante.

Y más ahora que ambas selecciones llegan con necesidades similares…

Con Brasil, Uruguay y Argentina arriba, creo que los demás estamos pensando ya en que nos queda un solo cupo para disputarlo entre Colombia Ecuador, Chile y Paraguay. Por eso estos tres puntos son vitales para aspirar a clasificar al Mundial porque, de lo contrario, nos tocará salir a robar puntos a los brasileños, chilenos o argentinos. Y eso es algo muy difícil de hacer.

Conociendo a ambos equipos, ¿qué espera del juego?

Lógicamente que mi pronóstico es que gana Ecuador, pero sé que Colombia está atravesando un mejor momento futbolístico, pese a que contra Bolivia fue un duelo muy cerrado. De ese juego hay que reconocer que los colombianos tuvieron la pelota y crearon las opciones, mientras que nosotros, contra Paraguay, creamos muy poquito peligro.

¿Qué es lo mejor que le ve al equipo que dirige José Pékerman?

Ellos tienen un gran toque y posesión de pelota, con mucha llegada por los costados, sobre todo con Juan Guillermo Cuadrado. Su velocidad nos puede hacer dañó, así como la contundencia de James (Rodríguez). Es una Selección muy completa.

Ya que habla de James, ¿qué opina de él?

Es un grandísimo jugador que ha tenido problemas para jugar en España, pero es que no está en cualquier equipo, está en el Real Madrid. Eso no se puede olvidar. Es un jugador con talento y que allá ha ganado mucho en sacrificio por el equipo. Lo malo es que el hecho de no jugar regularmente le ha pesado un poco ahora.

Usted estuvo en el partido de hace poco más de 20 años, cuando Colombia ganó por última vez en Quito. ¿Qué recuerda de ese juego?

¡Lo que más recuerdo de esa vez es el golazo del ‘Tino’! (Risas). En realidad fue un partido muy parejo, pero nosotros no tuvimos suerte. Colombia tenía un equipo espectacular. Para nosotros fue muy malo porque había posibilidades de llegar al Mundial de Francia y eso nos truncó.

¿Por qué cree que ha sido tan difícil para Colombia volver a ganar allá?

La cancha del Atahualpa es muy pesada y muy rara porque parece como esponjada entonces desgasta mucho las piernas. Además, jugar en la altura (2.800 metros sobre el nivel del mar) no es sencillo. Esa combinación la empiezan a sentir los rivales arrancando el segundo tiempo. Si a eso se le suma que el equipo local le meta ritmo entonces es un desgaste que muchos equipos no soportan.

Eso lo ha aprovechado bien Ecuador para hacer grandes partidos, lógicamente poniendo fútbol porque si fuera solo de altura entonces veríamos a Bolivia clasificando a todos los mundiales.

El técnico de Ecuador en esa Eliminatoria era Francisco Maturana ¿Qué piensa de los entrenadores de nuestro país?

En Ecuador tenemos que estar muy agradecidos con los técnicos colombianos porque vinieron y trabajaron muy bien. La llegada de ‘Pacho’ Maturana le dio mucha fortaleza defensiva al grupo, luego llegó el ‘Bolillo’ Gómez, con quien fuimos al Mundial de 2002. Él le dio un toque personal muy importante a la selección porque es una persona que se mete mucho en la vida de los jugadores, es un amigo más y también trabaja mucho. Luego Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda hicieron lo mejor por nuestro fútbol.