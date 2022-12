¿Cómo se sintió Nicolás Benedetti jugando por un costado con la Selección Colombia Sub-23?

El volante del América de México habló este martes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y se refirió a lo sucedido en el Preolímpico y a su lesión de ligamentos de su rodilla derecha. Será operado en Guadalajara.

Nicolás Benedetti ya se encuentra en México, a la espera de la intervención quirúrgica tras la lesión sufrida en los ligamentos y el menisco de su rodilla derecha, durante el juego entre Colombia y Uruguay, en el cierre del Preolímpico 2020.

El volante vallecaucano, del registro del América mexicano, atendió a ‘Blog Deportivo’ y uno de temas que tocó tuvo que ver con su posicionamiento en la cancha con el seleccionado colombiano de Arturo Reyes.

“Los que me conocen saben que juego y me va mejor más por el centro. Ahí jugaba desde el Cali, aunque desde que llegué a América me han puesto por banda. Uno siempre quiere jugar, donde él (Arturo Reyes) me ponga, lo iba a hacer. En el fútbol de hoy hay que aprender a jugar en diferentes posiciones del campo”, afirmó Benedetti.

Al ser interrogado sobre los cambios frecuentes de Reyes, ‘Nico’ fue respetuoso y afirmó que: “como lo dije siempre, en la Selección el profe (Arturo Reyes) es el que decide. Si necesitaba cambiarme, uno lo respetaba. Es claro que uno como jugador quiere jugar más, aportar más”.

Ya sobre su lesión manifestó: “Dios mediante esta semana me operan en Guadalajara, decidimos que allí era la mejor opción para operarme. La recuperación, al menos el primer mes, será en México, luego hablaré a ver si puedo ir a Colombia y al final volver acá a México para la fase final”.

Se mostró mesurado ante la recuperación que viene, “varios jugadores que han sufrido esa lesión me han hablado de que es una oportunidad para crecer humanamente, al estar joven veo que esto va a ser para crecer, esto me va a fortalecer mentalmente”.

