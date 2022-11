Con el Bayern Múnich intentado llegar al liderato, se viene una fecha más de la Bundesliga

El Bayern buscará este sábado asumir el liderato de la Bundesliga , lo que conseguiría al menos por un día con una victoria o un empate a domicilio contra el Hertha Berlín, a la espera de que el Bayer Leverkusen, que dirige su exjugador Xabi Alonso, le eche una mano un día después.

Para conseguir el liderato en propiedad, el equipo de Julian Nagelsmann necesitará un pinchazo del Unión Berlín el domingo en su visita al Leverkusen de Xabi Alonso, que sigue mostrando muchos problemas y está en la parte baja de la clasificación.

Publicidad

El Bayern está en medio de una buena racha, tras superar una 'minicrisis' de resultados que tuvo en la Bundesliga -no así en la Liga de Campeones en la que ganó todos los partidos de su grupo- y parte como claro favorito contra el Hertha.

Frente al Hertha puede haber algunas reapariciones en la formación titular o en la convocatoria del Bayern. Manuel Neuer, tras tener problemas en un hombro, podría volver a estar en la portería mientras que Leroy Sané y Lucas Hernández, que tuvieron lesiones musculares, podrían estar al menos en el banquillo.

Dos puntos por debajo del Unió Berlín y uno por debajo del Bayern está el Friburgo, que jugará el domingo en casa contra el Colonia.

Un poco descolgado, a cuatro puntos del líder está el Borussia Dortmund, que juega el sábado en casa contra el Bochum, penúltimo clasificado.

Publicidad

El Dortmund, además de tratar de no perder contacto con la punta, tiene que defender su posición en los puestos de la Liga de Campeones ante el acecho del Eintracht Frankfurt

y del RB Leipzig, con dos y tres puntos menos respectivamente.

El Leipzig tiene que visitar al Hoffenheim, a quien aventaja en un puesto y un punto. El Hoffenheim es un candidato a luchar por las plazas europeas.

Publicidad

El Eintracht sobre el papel tiene un partido, también a domicilio, más accesible ante el Augsburgo. No obstante no hay que olvidar que su rival es el único equipo que ha podido derrotar al Bayern en esta temporada, teniendo en cuenta todas las competiciones.

El siguiente es el programa completo de la jornada:

Viernes:

Borussia Mönchengladbach vs. Stuttgart.

Publicidad

Sábado:

Borussia Dortmund vs. Bochum

Mainz 05 vs. Wolfsburgo

Hoffenheim vs. Leipzig

Augsburgo vs. Eintracht Frankfurt

Hertha vs. Bayern (9:30).

Werder Bremen vs. Schalke (12:30).

Domingo:

Bayer Leverkusen vs. Unión Berlín

Friburgo vs. Colonia.